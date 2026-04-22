Jevtovic: Tarih yazmak istiyoruz!

Konyaspor'un başarılı futbolcusu Marko Jevtovic, Türkiye Kupası'nı kazanarak takım olarak tarih yazmak istediklerini belirterek, 'Fenerbahçe'yi eleyerek bu hedef için büyük bir adım attık' dedi

Hüseyin Turgut
Bu kulüp daha önce kupayı kazandı

Tümosan Konyaspor’un tecrübeli orta sahası Marko Jevtovic, Türkiye Kupası’nı kazanarak tarih yazmak istediklerini açıkladı. Fenerbahçe maçında penaltıdan fileleri havalandırarak turu getiren isim olan yeşil-beyazlı futbolcu, maç sonunda şunları söyledi. “Çok mutluyuz, inanılmaz mutluyuz. Hep birlikte takımca çok mutluyuz. Çünkü kulüp adına, camiamız adına, taraftarımız adına, bizler adına bu kupanın ne kadar önemli olduğunu gerçekten biliyoruz. Bu kulüp daha öncesinde kupayı kazandı. Bizler de tekrardan kupayı kazanarak, tarih yazan oyuncular olma hedefimiz var”.

Avrupa hayalimiz var, efsane olmak istiyoruz

“Fenerbahçe’yi eleyerek hedefimize bir adım daha yaklaştık. Sezon başından itibaren çok büyük hedef hedeflerimizin olduğunu söylüyorduk. Ben bu takıma katıldığımdan beri Avrupa hayalimin olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda atmış olduğumuz bu büyük adım, Avrupa hayalime bir adım daha yaklaştırdı. Uzun süredir de kaybetmeyen bir takımımız var. Gerçekten iyi bir hava yakaladık. Kupada sonuna kadar gitmek ve kupayı kazanmak istiyoruz. Her birimiz bu kupayı kazanarak efsane olarak bu takımda tarih yazmak istiyoruz”. 

