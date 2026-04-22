Bilet fiyatları cep yaktı! Tribünler boş kaldı

Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Kupası çeyrek final maçında, yüksek bilet politikasının uygulanması nedeniyle tribünlerde büyük boşluklar oluştu. Karşılaşma öncesi Konyaspor yönetimi aldığı kararla bilet fiyatlarını beklenenden daha yüksek tutarken, kombine biletlerin de geçerli olmayacağı açıklanmıştı. Bu durum yeşil-beyazlı taraftarların tepkisine neden olmuştu.

Nitekim Konyaspor taraftarı, yüksek bilet fiyatları nedeniyle maça ilgi göstermedi ve özellikle kale arkalarında büyük boşluklar göze çarptı. Konyaspor’un final yolundaki kritik Fenerbahçe maçında tribünlerde yaklaşık 15 bin taraftar yerini aldı. Maç sonunda taraftarlar ve takım, kupada yarı finali yükselmeyi kutlasa da tribünlerin boş olması nedeniyle tam bir şölen havası oluşmadı. Konyaspor taraftarı, karşılaşma sonunda sosyal medyadan boş tribünleri paylaşarak, yönetimine olan tepkilerini de bir kez daha dile getirdiler. Öte yandan Konyaspor taraftarı, maç öncesinde takımı meşalelerle karşılayarak moral verdi.