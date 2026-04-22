Konyaspor, yarı finaldeki rakibini bekliyor

Tümosan Konyaspor’da kupada tur atlamanın sevinci yaşanırken, camiada gözler yarı finaldeki rakibe çevrildi. Yeşil-beyazlı ekibimiz, yarı finalde ya Beşiktaş ya da Alanyaspor karşılaşacak. Anadolu Kartalı’nın rakibi yarın oynanacak Beşiktaş-Alanyaspor maçının ardından netlik kazanacak. Yarı final müsabakaları 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde, final maçı ise 24 Mayıs tarihinde oynanacak. Final maçının oynanacağı stadyum Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha sonra ilan edilecek.

Avrupa Ligi Finali'ne bu sezon 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park Stadyumu ev sahipliği yapacak. Final müsabakası sebebiyle Beşiktaş Park Stadyumu'nun 10 Mayıs'tan sonra UEFA'ya teslim edilmesi gerekiyor. Bu sebeple, Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde, 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynayacağı yarı final müsabakası 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birine alınacak. Diğer yarı final müsabakası ise daha önce ilan edildiği gibi 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde oynanacak. Nihai programlar çeyrek final müsabakalarından sonra ilan edilecek.