Merkez Bankası faiz kararı açıklandı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 2026 yılının üçüncü toplantısını bugün gerçekleştirdi. Ocak ayında yapılan indirim ve Mart ayındaki sabit bırakma kararının ardından, Nisan ayı toplantısından çıkacak sonuç piyasalardaki beklentileri etkileyen unsurların başında yer alıyor. Peki, 2026 Nisan faiz kararı ne oldu?

SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

TCMB, 12 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen yılın ikinci PPK toplantısında politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 37,00 seviyesinde sabit tutma kararı almıştı.

MERKEZ BANKASI 2026 NİSAN FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 22 Nisan 2026 Çarşamba günü gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısının ardından alınan yeni karar belli oldu. Para Politikası Kurulu tarafından yapılan açıklama;

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te sabit tutmuştur.