Konya Büyükşehir'den yapay zeka atağı

Konya Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak amacıyla kurum içi eğitimlerine devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Gelişim Akademisi tarafından düzenlenen eğitimler kapsamında dijital dönüşümün temel bileşenlerinden biri olan yapay zekâ alanına öncelik verildi.

Eğitimlerle, personelin teknolojik gelişmelere adaptasyonunu güçlendirmek, yapay zekâ araçlarını etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmesini sağlamak ve kurum genelinde güçlü bir dijital farkındalık altyapısı oluşturulması hedeflendi.

Düzenlenen “Yapay Zekâ ile Mimari Modelleme” eğitimi ile ilgili birimlerde görev yapan personelin, teknolojiyi mesleki süreçlerine entegre edebilme kapasitesi artırıldı.

Uygulama odaklı eğitimler sayesinde, kurumsal iş süreçlerinde verimlilik artışı sağlanması, hizmet sunumunun daha hızlı, etkin ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Gelişim Akademisi, yalnızca teknoloji temelli değil; aynı zamanda hizmet kalitesini doğrudan etkileyen sosyal, mesleki ve kurumsal gelişim alanlarında eğitim faaliyetleri de yürütüyor. Bu çerçevede; teknik eğitimler, kişisel gelişim programları, mevzuat eğitimleri, mesleki gelişim çalışmaları ve dijital dönüşüm odaklı içeriklerle, personelin profesyonel yetkinliklerini güçlendiren eğitimlere devam ediliyor.