Konya'da gençlere dev hamle

Konya'da Talha Bayrakçı Lise Medeniyet Akademisi Projesi’nin İş Başlangıcı ile Bosna Hersek FERA’nın temel atma programı gerçekleştirildi.

Bosna Hersek Mahallesi'nde düzenlenen temel atma programında Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, öğrencileri geleceğe hazırlayan ve donanımlı hale getiren proje için Başkan Altay'a teşekkürlerini sundu.

Talha Bayrakçı İsmi Yaşatılacak

Başkan Pekyatırmacı ve Başkan Altay, LİMA Projesi'ne ismini veren Talha Bayrakçı'yı andı.

2014 yılı seçim çalışmaları esnasında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Talha Bayrakçı'nın ismi Talha Bayrakçı Lise Medeniyet Akademisi'nde yaşatılacak. Törende Talha Bayrakçı'nın annesi, babası, kız kardeşi ve yeğeni de yer aldı.

Konya Modeli Belediyecilik Anlayışı Sürüyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, binanın Büyükşehir Belediyesine ait olduğunu ve ticari gelir getirdiğini belirterek artık öğrencilerin kullanımına açıldığını ifade etti. Bunun Konya Modeli Belediyecilik anlayışı ile yaptıklarını vurgulayan Altay, bu akademiden tüm öğrencilerin en iyi şekilde yararlanacağını ifade etti. Akademilerin bugüne kadar 43 binden fazla öğrenciye kapılarını açtığını belirten Altay, 120 milyon liralık bir maliyetle binanın Konya standardına kavuşturulacağını ifade etti.

Başkan Altay O Bölgeye Lima Müjdesini Verdi

Bosna Hersek Mahallesi’nin üniversite öğrencilerinin yoğunlukta yaşadığı ama bir taraftan da vatandaşların, lise öğrencilerinin, ortaöğretim öğrencilerinin olduğu bir mahalle olduğunu dile getiren Başkan Altay, “Bu mahallede Lise Medeniyet Akademimizin yeni bir şubesini 3 bin 400 metrekarelik bir alanda inşallah inşa etmiş olacağız. Gödene Gençlik Merkezimizin, Lise Medeniyet Akademimizin ve Bilgehanemizin temel atmasında yeni markalar oluşturduk diye ifade etmiştim. LİMA da bizim en önemli markalarımızdan birisi. Bugüne kadar 8 şubesinde hizmet veriyorduk. 9'uncusunun temelini Gödene Mahallemiz’de, Meram'da attık. İnşallah 10'uncusunu Bosna Hersek Mahallemizde inşa ediyoruz. 11'incisini de inşallah en kısa sürede Ardıçlı TOKİ bölgemizde yaparak 11 şubeye ulaştırmış olacağız” dedi.

Yeni Nesi Kahve Markası 'FERA'

Bosna Hersek FERA Projesi’ne de değinen Altay, yeni nesil kahve markasının FERA olduğunu dile getirerek 11 şubesi ile hizmet verdiğini açıkladı. Temeli atılan 12. şubesiyle beraber vatandaşlara hijyenik, ekonomik ve kaliteli hizmetini sürdüreceğini belirtti.

Konya'nın her zaman faaliyetleri ve birlik beraberliğiyle gündemde olduğunu söyleyen Altay, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Talha Bayrakçı Lise Medeniyet Akademisi Projesi’nin İş Başlangıcı ile FERA Bosna Hersek’in temeli dualarla atıldı.

Temel atma programına; Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Lise Medeniyet Akademi’sinde ismi yaşatılacak merhum Talha Bayrakçı’nın ailesi, davetliler ve basın mensupları da katıldı.