Konya'da vahim kaza! Otomobil ters döndü
Konya'nın Halkapınar ilçesindeki kaza korkuttu. Kontrolden çıkan otomobil ters döndü.
Kaza, Büyükdoğan Mahallesi Halkapınar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yassıkaya Mahallesi’nden Ereğli istikametine seyir halinde olan, M.Y.’nın kullandığı 42 ASK 112 plakalı otomobil, Büyükdoğan Mahallesi Halkapınar yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ters döndü.
Meydana gelen kazada sürücü yaralanmadan kurtulurken araçta maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.