Rakamlarla Konyaspor! Kartal 2 sıra yükseldi

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonu tamamlandı. Tümosan Konyaspor, inişli-çıkışlı grafiğine rağmen sezonu 40 puanla dokuzuncu sırada kapatmayı bildi. Yeşil-beyazlılar, bir nevi sezon başında belirlenen ilk 10 hedefine ulaşırken, Türkiye Kupası’nda da final oynama gururu yaşattı. Anadolu Kartalı bir öncesi sezona göre ise bu sezon da benzer bir performans sergiledi. 2024-2025 sezonunu 46 puanla 11. sırada tamamlayan Konyaspor, 2025-2026 sezonunda daha az puan toplamasına karşın (40) sıralamada ise 2 sıra birden yükseldi.

19 takımla oynanan 2024-2025 sezonunda toplamda ligde 36 maça çıkan Konyaspor, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 45 kez havalandıran ve kalesinde 50 gol gören yeşil-beyazlılar, 46 puanla 2024-2025 sezonunun on birinci sırada kapatmıştı. Anadolu Kartalı, 2025-2026 sezonunda ise 34 maç oynadı. Bu müsabakalarda 10’ar galibiyet ve beraberlik alan Konyaspor, 14 maçtan da puansız ayrıldı. 43 gol atıp, yine 50 gol yiyen yeşil-beyazlı ekibimiz 40 puanla dokuzuncu sırada ligi noktaladı. Konyaspor; galibiyet, beraberlik, mağlubiyet ve attığı golle ile yediği gol istatistiğinde benzer bir grafik çizdiği 2025-2026 sezonunu ilk 10’da bitirerek, geçen sezona göre daha başarılı bir görüntü verdi.