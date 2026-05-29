Konyaspor istediği desteği alamadı

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun taraftar sayısı ortalamaları belli oldu. Sezonu 40 puanla dokuzuncu sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası’nda final oynayan Konyaspor, bu istatistikte yedinci sırada yer alarak, taraftarından tam anlamıyla istediği desteği alamadı. Açıklanan verilere göre yeşil-beyazlı temsilcimiz iç sahada 17 karşılaşmaya çıkarken, maç başına ortalama 12 bin taraftar ortalaması yakaladı ve yedinci sırada basamakta yer aldı.

41 bin 600 kapasiteye sahip Medaş Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanan 17 maçta doluluk oranı ise maç başına ortalaması yüzde 29.75 oldu. İç sahadaki taraftar sayasında 41 bin ortalama ile Galatasaray ilk sırada yer alırken, sarı-kırmızılı ekibi 33 bin ortalamayla Fenerbahçe takip etti. Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Başakşehir, Eyüpspor ve Alanyaspor ise en düşük seyirci ortalamasına sahip takımlar oldular.