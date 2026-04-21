Milli teknoloji hamlesi Konya'da yükseldi: 917 robotun kıyasıya yarışı

Karatay Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kılıçarslan Borsa İstanbul Lisesi iş birliğindeki festivalde, öğrenciler kıyasıya mücadele ediyor.

Karatay’da teknoloji rüzgarı 3. kez esecek. Karatay Belediyesi, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde düzenlenen “ROBOFEST KONYA” kapılarını açtı.

Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde gençlerin teknolojiye olan ilgisini artıracak “ROBOFEST KONYA” başladı. Festivalde 13 farklı kategoride 917 robot yarışıyor. 1580 öğrencinin katıldığı organizasyonda gençler, robotik ve teknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini sahaya yansıttı.

Açılış programına Karatay Belediyesi Başkan Vekili Mevlüt Kanat, Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tayyip Sarı, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yakışır, Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Özçelik ile Karatay Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Ciğer’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin takımlar halinde yarıştığı festivalde; Kendin Yap–Çalıştır, mBot Robot, Sünger Bob, Temel ve Hızlı Çizgi İzleyen, Labirent Ustası, Mini İHA (Drone), Mini Sumo, Yumurta Toplayan (Caretta Caretta), Bilgisayar Destekli Çizim, Serbest Proje ve Tasarla–Çalıştır kategorilerinde kıyasıya mücadele yaşanıyor.

Öğrencilerin Analitik Düşünme Becerileri Arttı

Karatay Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mevlana Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hayata geçirilen RoboKaratay projesi, önemli bir eğitim sürecinin başlangıcı oldu.

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, RoboKaratay projesiyle ilçede teknoloji odaklı eğitim altyapısının güçlendirildiğini vurgulayarak, “Bu kapsamda 10 okulumuzda robotik kodlama atölyeleri kurduk. Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz bünyesinde oluşturduğumuz eğitim merkeziyle birlikte güçlü bir eğitim ağı oluşturduk.” ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında 600 öğretmen ve 1500 öğrenci temel kodlama, insansız hava araçları, robotik uygulamalar, iş makinesi simülasyonları, 3D tasarım, yapay zeka ve artırılmış gerçeklik gibi birçok alanda eğitim aldı. Bu süreçte öğrencilerin teknik bilgi birikimi artarken, analitik düşünme ve üretim becerileri de önemli ölçüde gelişti.

Hedef, Teknolojiyi Tüketen Değil Üreten Bir Nesil

Festivalin her yıl büyüyerek devam ettiğini belirten Kayacılar, şu ifadeler yer verdi:

"Amacımız; teknolojiyi tüketen değil, üreten nesiller yetiştirmek. Hedefimiz, teknolojinin esiri değil, üreticisi olan bireyler yetiştirmektir. Bu düşüncelerle projenin hazırlanmasında emeği geçen başta Karatay Belediyemiz olmak üzere tüm paydaş kurumlarımıza, Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, diğer okullarımızdan projeye katkı sunan tüm meslektaşlarıma, öğrencilerimize ve yarışmaya katılan tüm okullarımıza teşekkür ediyorum. Yarışmalarda başarılar diliyorum.”

Konya'dan Çıkacak Fikir, Küresel Ölçekte Ses Getirecek

Karatay Belediyesi Başkan Vekili Mevlüt Kanat yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2019 yılında başlatılan RoboKaratay Projesi’nin devamı niteliğindeki Konya Robofest’in artık yalnızca bir yarışma değil, bir fikir ve gelecek yolculuğu olduğunu ifade etti.

Kanat, gençlerin artık teknoloji kullanan değil üreten bir nesil olduğunu; kod yazan, robot geliştiren ve yeni fikirler ortaya koyan bir kuşak olduklarını ve Konya’dan çıkan bir fikrin küresel ölçekte ses getirebileceğine inandıklarını vurguladı.

Mevlüt Kanat, katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederek Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın selamlarını iletti ve festivalin hayırlı olmasını temenni etti.