Konya'da duygulandıran otizm farkındalık etkinliği

Konya'da düzenlenen otizmli çocuklardan oluşan 'İZOT' sahne aldı

  • Konya Selçuk Üniversitesi, 10. Geleneksel Otizm Farkındalık Etkinliği'ne ev sahipliği yaparak otizmli çocukları ve ailelerini bir araya getirdi.
  • Etkinlikte otizmli çocuklardan oluşan İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT) sahne aldı, müzik dinletisiyle farkındalığa katkı sağladı.
  • SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, toplumsal bilincin artırılması ve kapsayıcı eğitim ortamlarının inşa edilmesinin önemini vurguladı.

Konya'da Selçuk Üniversitesi (SÜ) tarafından düzenlenen programda otizmli çocuklardan oluşan İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT) sahne aldı.

SÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü işbirliğinde Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen 10. Geleneksel Otizm Farkındalık Etkinliği'nde, farklı kurum ve okullarda eğitim gören otizmli çocuklar, aileleri ve akademisyenler bir araya geldi.

SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, otizme yönelik toplumsal bilincin artmasının, kapsayıcı ve erişilebilir bir eğitim ortamı inşa etme yolculuğunun en önemli duraklarından biri olduğunu söyledi.

Üniversite olarak eğitimden sağlığa, bilimsel araştırmalardan toplumsal katkıya kadar geniş bir yelpazede yürüttükleri çalışmalarla toplumun her kesimine dokunmayı önemsediklerini belirten Bayramoğlu, "Bu anlayış doğrultusunda özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştıran, onları daha görünür kılan ve toplumsal hayata aktif katılımlarını destekleyen projeleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Farkındalık da bu sürecin en temel adımlarından biridir." diye konuştu.

Katılımcılardan Leyla Dokuzer Erdoğan da otizmli çocuk büyütme mücadelesini, sosyal ve kurumsal hayatta karşılaştıkları zorlukları ve toplumsal farkındalığın önemini anlattı.

SÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Güler ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fulya Öztaş da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Karaman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Gülde Yıldız, ardından da İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu müzik dinletisiyle sahne aldı.

