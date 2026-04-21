M1 Konya AVM'de 23 Nisan sürprizi

Fiba Commercial Properties tarafından yönetilen M1 Konya Alışveriş Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dolu bir etkinlik programıyla kutlamaya hazırlanıyor. Gün boyu sürecek ücretsiz aktivitelerle çocuklar hem eğlenecek hem de öğretici deneyimler yaşayacak.

Yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek etkinlikler kapsamında; Planetaryum Uzay Çadırı ve 3D Kapadokya Balonu deneyimleriyle çocuklar keşif dolu bir yolculuğa çıkarken, palyaço gösterileri ve yüz boyama etkinlikleriyle eğlence doruğa ulaşacak. Günün ilerleyen saatlerinde düzenlenecek Çocuk Şenliği Korteji ve bando gösterisi ise bayram coşkusunu tüm AVM'ye yayacak. Etkinlik programında ayrıca bayrak ve pamuk şeker dağıtımı, illüzyon gösterisi, bilim şovu ve bubble show gibi birbirinden renkli aktiviteler yer alıyor. Mini Club Aile Programı ile gün, ailelerin birlikte keyifli vakit geçireceği özel bir etkinlikle tamamlanacak.

M1 Konya AVM'de gün boyu sürecek tüm etkinlikler ücretsiz olarak ziyaretçilerin katılımına açık olacak.