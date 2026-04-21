Bektaş: Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras, özgür ve adil bir Türkiye'dir

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Konya Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Barış Bektaş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, “Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras, özgür ve adil bir Türkiye’dir” ifadelerini kullandı.



Barış Bektaş mesajında 23 Nisan’da TBMM’sinin de kurulduğunu belirterek, “Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilanı olan TBMM’sinin kuruluşu olan 23 Nisan, çocuklara ve gelecek nesillere armağan edilerek, Meclisimizin ülkemize karşı bitmeyen sorumluluğu ve görevini de tescillenmiştir. TBMM’sinin görevi ülkemizin ihtiyacı olan yasaları çıkarmak değil, aynı zamanda halkın hak ve özgürlüklerini koruyarak, demokrasiyi güçlendirmek ve Türkiye’yi çağdaş devletler seviyesine ulaştırmaktır. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletini güçlendirmek, toplumda adaleti sağlamak ve barış içinde bir gelecek inşa etmek bizlerin en temel sorumluluğudur. Ülkemizi emanet ettiğimiz çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras, özgür ve adil bir Türkiye’dir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunda emeği geçen tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyorum. Çocuklarımızın yatağa aç yatmadığı, milli ve manevi değerlerimizle büyüdüğü, cumhuriyet sevgisi ve değerlerine sahiplenme duygusunun daha da güçlendiği bir Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz günler yakındır diyerek; Çocuklarımızla birlikte Türk Ulusunun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı en içten duygularla kutluyorum” dedi.