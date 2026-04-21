Selçuklulu Asiye Tuğçe, Türkiye üçüncüsü

Hüseyin TurgutEditör
Haberin Özeti

  • Selçuklu Belediyespor Kulübü masa tenisi sporcusu Asiye Tuğçe Kenar, ferdi kategoride Türkiye üçüncüsü oldu.
  • Bu önemli başarı, Sivas'ta 16-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'nda elde edildi.
  • Mavi-beyazlı kulüp, sporcusu Asiye Tuğçe Kenar'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Selçuklu Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı sporcusu Asiye Tuğçe Kenar, Sivas’ta düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası’nda ferdi kategoride üçüncülük elde etti. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Selçuklu Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı sporcumuz Asiye Tuğçe Kenar, Sivas’ta düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası’nda ferdi kategoride Türkiye 3.’sü olarak önemli bir başarıya imza attı. 16-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada elde ettiği dereceden dolayı sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi. 

