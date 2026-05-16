Merkez Bankası Başkanı Karahan KTO'ya önemli ziyaret

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve Oda Yönetimi ile buluştu. Konya Ticaret Odası’nda gerçekleşen ziyarette; Türkiye ekonomisine ilişkin güncel gelişmeler, reel sektörün beklentileri, üretim hayatında yaşanan gelişmeler ve iş dünyasının değerlendirmeleri üzerine istişarede bulunuldu. Ziyarette konuşan Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan’ı Konya’da ve Konya Ticaret Odası’nda ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, iş dünyası ile ekonomi yönetimi arasında sürdürülen istişare kültürünün son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Üretim Gücü Korunmalı

Öztürk, özellikle Anadolu şehirlerinin üretim gücünün korunması, reel sektörün beklentilerinin doğrudan paylaşılması ve ekonomik süreçlerin ortak akılla değerlendirilmesi açısından gerçekleştirilen temasların büyük önem taşıdığını belirterek, nazik ziyaretleri dolayısıyla Dr. Fatih Karahan’a teşekkür etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan da ev sahiplikleri dolayısıyla Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk’e ve Oda Yönetimine teşekkür ederek, Konya iş dünyasıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.