Meram'da umut yeşeriyor

Haberin Özeti • Meram Belediyesi öncülüğündeki DOSD Meram, özel çocuk ve ailelerine yönelik yaşam destek merkezi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

• Merkezde, Selçuk Üniversitesi çocuk ve ergen psikiyatristleri Salı ve Cuma günleri 13.00-16.00 saatlerinde birebir görüşmeler gerçekleştiriyor.

• Doç. Dr. Hasan Ali Güler liderliğindeki uzmanlar, çocukların gelişimini takip edip ailelere rehberlik ederek yüksek memnuniyet sağlıyor.

Meram'da yürütülen örnek bir proje, özel çocukların ve ailelerinin hayatına dokunmaya devam ediyor. Meram Belediyesi öncülüğünde; Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle faaliyetlerini sürdüren Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD Meram), yalnızca bir eğitim ve rehabilitasyon alanı değil, aynı zamanda umutların yeşerdiği bir merkez haline geldi.

Özel Çocuklar ve Gelişim Süreçleri Yakından Takip Ediliyor

Bu kapsamda hayata geçirilen anlamlı bir çalışma ile Salı ve Cuma günleri 13.00-16.00 saatleri arasında Selçuk Üniversitesinden çocuk ve ergen psikiyatristleri, merkezde eğitim alan down sendromlu çocuklar ve aileleriyle birebir görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu görüşmelerde ailelerin zihinlerini meşgul eden sorular yanıt buluyor, endişeler yerini güvene bırakıyor. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hasan Ali Güler öncülüğünde yürütülen proje kapsamında; araştırma görevlileri Edanur Sürekli, Beyza Nur Korucu ve Furkan Uğur Dündar da ailelere ve çocuklara destek veriyor. Alanında uzman bu isimler, hem çocukların gelişim süreçlerini yakından takip ediyor hem de ailelere rehberlik ederek onların süreci daha sağlıklı yönetmelerine katkı sunuyor. Gerçekleştirilen görüşmelerde veliler, çocuklarının gelişimi, davranışları, eğitimi ve karşılaştıkları zorluklar hakkında merak ettikleri tüm soruları doğrudan uzmanlara yöneltebiliyor.

Verilen Psikolojik Destekten Aileler de Çok Memnun

Uzmanlar ise hem bilimsel hem de insani bir yaklaşımla bu sorulara yanıt vererek ailelerin yalnız olmadığını hissettiriyor. Aynı zamanda çocuklara yönelik tarama çalışmaları da yapılarak erken müdahale imkânı sağlanıyor. Randevu sistemiyle yürütülen bu hizmet, DOSD Meram’ın kapsayıcı ve ulaşılabilir yapısını da ortaya koyuyor. Projeden faydalanan aileler ise sunulan hizmetten son derece memnun. Pek çok veli, uzun süredir çözüm aradığı sorunlara burada yanıt bulduğunu, çocuklarının gelişimine dair daha bilinçli adımlar atabildiğini ifade ediyor. Bu yönüyle DOSD Meram, sadece çocukların değil, ailelerin de hayatına dokunan bir merkez olma özelliği taşıyor.