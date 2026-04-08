Konya'da bugün kimler vefat etti? 8 Nisan Çarşamba günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 8 Nisan Çarşamba günü 12 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- AHMED KAREEM MOHAMMED MOHAMMED
BOSNA HERSEK MEZARLIĞ
- MEHMET TAŞ
YAZIR MEZARLIĞI
- DOĞAN UĞUZ
ÜÇLER MEZARLIĞI
- GÜLLÜ DARAK
MUSALLA MEZARLIĞI
- DAVUT YAVUZ
ARAPLAR MEZARLIĞI
- KAMİLE KOÇ
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
- ALİ OSMAN BULGUR
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- NACİYE TEZCAN
SİLLE MEZARLIĞI
- İLHAN SEYREK
DERE BÜYÜK MEZARLIĞI
- HANIM KIRMIZIGÜL
İSTİKLAL MEZARLIĞI
- SÜLEYMAN IŞIK
ARAPLAR MEZARLIĞI
- BEBEK IMAMI
ARAPLAR MEZARLIĞI