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Konya'da bugün kimler vefat etti? 8 Nisan Çarşamba günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 8 Nisan Çarşamba günü 12 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 8 Nisan Çarşamba günü
Şerife KayaEditör
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Şerife Kaya

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