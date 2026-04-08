  • Haberler
  • Konya
  • Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 9 Nisan Perşembe

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 9 Nisan Perşembe

Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 9 Nisan Perşembe günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 9 Nisan Perşembe
Ümmü Gülsüm DündarEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

09.04.2026 08:00 - 09.04.2026 16:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYASELÇUKLUKALEKÖY MAHALLESİKALEKÖY Caddesi

MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

09.04.2026 09:30 - 09.04.2026 17:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMGÖDENE MAHALLESİ17331. Sokak 
KONYAMERAMGÖDENE MAHALLESİ17332. Sokak 
KONYAMERAMGÖDENE MAHALLESİ17333. Sokak 
KONYAMERAMGÖDENE MAHALLESİ17334. Sokak 
KONYAMERAMGÖDENE MAHALLESİKÜÇÜKKIR Sokak 
KONYAMERAMGÖDENE MAHALLESİMAVİGÖK Caddesi 
KONYAMERAMGÖDENE MAHALLESİMEMLEKET Caddesi 
09.04.2026 10:00 - 09.04.2026 11:00 tarihleri arasında Trafo Bakımları nedeni ile
KONYAMERAMYENİŞEHİR MAHALLESİASLANYÜREĞİ Sokak 
09.04.2026 10:00 - 09.04.2026 12:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17416. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17417. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17418. Sokak 
09.04.2026 13:00 - 09.04.2026 17:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMALPASLAN MAHALLESİKARAMAN Caddesi 

KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

09.04.2026 09:00 - 09.04.2026 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYHAMZAOĞLU MAHALLESİFETİH Caddesi 
KONYAKARATAYHAMZAOĞLU MAHALLESİGÜLSER Sokak 
KONYAKARATAYHAMZAOĞLU MAHALLESİSARIYAKUP Caddesi 
KONYAKARATAYHAMZAOĞLU MAHALLESİSUADİYE Sokak 
KONYAKARATAYHAMZAOĞLU MAHALLESİŞAHİNYURDU Sokak 
09.04.2026 09:00 - 09.04.2026 17:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYGÖÇÜ MAHALLESİ22851. Sokak 
KONYAKARATAYGÖÇÜ MAHALLESİ22859. Sokak 
KONYAKARATAYGÖÇÜ MAHALLESİ22861. Sokak 
KONYAKARATAYGÖÇÜ MAHALLESİ22863. Sokak 
KONYAKARATAYGÖÇÜ MAHALLESİ22864. Sokak 
KONYAKARATAYGÖÇÜ MAHALLESİ22865. Sokak 
KONYAKARATAYGÖÇÜ MAHALLESİ22866. Sokak 
KONYAKARATAYGÖÇÜ MAHALLESİ22872. Sokak 
KONYAKARATAYGÖÇÜ MAHALLESİ22873. Sokak 
KONYAKARATAYGÖÇÜ MAHALLESİ22874. Sokak 
KONYAKARATAYGÖÇÜ MAHALLESİ22875. Sokak 
KONYAKARATAYGÖÇÜ MAHALLESİ22876. Sokak 
KONYAKARATAYGÖÇÜ MAHALLESİ22877. Sokak 
KONYAKARATAYGÖÇÜ MAHALLESİ22878. Sokak 
KONYAKARATAYGÖÇÜ MAHALLESİ22881. Sokak 
KONYAKARATAYGÖÇÜ MAHALLESİ22883. Sokak 
KONYAKARATAYGÖÇÜ MAHALLESİ22884. Sokak 
KONYAKARATAYGÖÇÜ MAHALLESİ22885. Sokak 
KONYAKARATAYGÖÇÜ MAHALLESİ22886. Sokak 
KONYAKARATAYGÖÇÜ MAHALLESİ22887. Sokak 
KONYAKARATAYGÖÇÜ MAHALLESİ22888. Sokak 
KONYAKARATAYGÖÇÜ MAHALLESİ22889. Sokak 
KONYAKARATAYGÖÇÜ MAHALLESİ22897. Sokak 
KONYAKARATAYGÖÇÜ MAHALLESİ22904. Sokak 
KONYAKARATAYGÖÇÜ MAHALLESİ22905. Sokak 
KONYAKARATAYGÖÇÜ MAHALLESİ22907. Sokak 
KONYAKARATAYGÖÇÜ MAHALLESİ22913. Sokak 
KONYAKARATAYGÖÇÜ MAHALLESİGÖÇÜ Caddesi 
09.04.2026 09:30 - 09.04.2026 17:00 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22420. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22497. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİOVAKAVAĞI Caddesi 
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİÇATIK Sokak 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİ22428. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİ22751. Sokak 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİ22768. Sokak 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİ22802. Sokak 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİ22822. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİKONYA EREĞLİ Caddesi 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİOVAKAVAĞI Caddesi 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİYARMA Caddesi 
09.04.2026 13:00 - 09.04.2026 17:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİTAŞTÖMEK YAYLASI KümeEvleri 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİADANA ÇEVRE YOLU Caddesi 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİDOKUYUCU Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİADANA ÇEVRE YOLU Caddesi 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİAKASYA Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİALINAK Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİALTIN MÜHÜR Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİALTINEL Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİANATEPE Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİASLANTAŞ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİASLIHAN Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİASMAGÜL Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİATIM Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİAYVALIK Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİBABAESKİ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİBAHÇEBAŞI Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİBARUTCU Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİBAŞKUMANDAN Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİBEĞENDİ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİBELGE Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİBELPINAR Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİBERRAKSU Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİBEŞDİVAN Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİBEYAZGÜL Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİBOSTANCI Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİBOZYAKA SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİCANER Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİCEMRE. Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİCEZAYİR Caddesi 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİÇAMYOLU Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİÇANCI Caddesi 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİÇAYIRBAŞI Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİÇUBUK Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİDAĞDAŞ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİDEDE Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİDİKMEN Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİELMACI Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİERGANİ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİERGEN Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİFAZIL Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİFERİDUN NAFİZ UZLUK Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİGAZİPAŞA Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİGENCAY Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİGÖNÜLLÜ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİGÜMÜŞ MÜHÜR Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİHABEŞLİ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİHANCIOĞLU Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİHASANDAĞI Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİHÜSEYİN ALPMALA CADDESİ Caddesi 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİİSKENDER Caddesi 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİİŞARET Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİKARAKAYA Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİKARAMAN Caddesi 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİKEBAPCI Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİKEKLİKDÜZÜ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİKERİME Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİKIRPINTI Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİKIYIKÖY Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİKORKMAZ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİKURTYOLU Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİKUTLU Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİMAHSUP Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİMAMACILAR Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİMARATON Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİMEHTAP Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİMIZRAKBAŞI Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİMÜHÜRCÜLER Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİMÜRŞİT Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİMÜSTEHAP Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİNEZAKETLİ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİPAMUKATAN Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSAFAYİ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSAĞLAMER Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSAHUR Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSALİK Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSEBZE Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSELİM SULTAN Caddesi 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSELVİ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSERİNCE Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSERİNHİSAR Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSEZERLER Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSİLİM Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİSUNAY Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİŞAİR GÜNAHİ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİŞEHİT HACI HÜSEYİN KÜTÜKCÜ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİŞEHİT HASAN MUTLU Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİŞEHİT MEHMET YILDIRIM Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİŞEHİT MUSTAFA BAĞRIAÇIK Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİŞEMSİ FELEK Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİTAKVA Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİTARZ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİTAYYARE Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİTEKŞENLER Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİTERKİP Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİTOSUNLU Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİTÜMENLİ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİYETER Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİYOZGAT Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİZİYADE Sokak 
Ümmü Gülsüm Dündar

Bakmadan Geçme

İstanbul'daki terör saldırısının şüphelisi Konya'da gözaltına alındı
İstanbul'daki terör saldırısının şüphelisi Konya'da gözaltına alındı
Konya'da göz kamaştıran manzara
Konya'da göz kamaştıran manzara
Konyaspor'un forma sponsoru kim olacak?
Konyaspor’un forma sponsoru kim olacak?
Konya'da kaza: Otomobil ile motosiklet çarpıştı
Konya'da kaza: Otomobil ile motosiklet çarpıştı
Konya'da mart ayında kaç kişi yaralandı ve öldü?
Konya’da mart ayında kaç kişi yaralandı ve öldü?
Konya polisi kan bağışıyla hayat kurtardı
Konya polisi kan bağışıyla hayat kurtardı