Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 9 Nisan Perşembe
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 9 Nisan Perşembe günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..
SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
09.04.2026 08:00 - 09.04.2026 16:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|KALEKÖY MAHALLESİ
|KALEKÖY Caddesi
MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
09.04.2026 09:30 - 09.04.2026 17:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|GÖDENE MAHALLESİ
|17331. Sokak
|KONYA
|MERAM
|GÖDENE MAHALLESİ
|17332. Sokak
|KONYA
|MERAM
|GÖDENE MAHALLESİ
|17333. Sokak
|KONYA
|MERAM
|GÖDENE MAHALLESİ
|17334. Sokak
|KONYA
|MERAM
|GÖDENE MAHALLESİ
|KÜÇÜKKIR Sokak
|KONYA
|MERAM
|GÖDENE MAHALLESİ
|MAVİGÖK Caddesi
|KONYA
|MERAM
|GÖDENE MAHALLESİ
|MEMLEKET Caddesi
09.04.2026 10:00 - 09.04.2026 11:00 tarihleri arasında Trafo Bakımları nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|YENİŞEHİR MAHALLESİ
|ASLANYÜREĞİ Sokak
09.04.2026 10:00 - 09.04.2026 12:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17416. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17417. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17418. Sokak
09.04.2026 13:00 - 09.04.2026 17:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|ALPASLAN MAHALLESİ
|KARAMAN Caddesi
KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
09.04.2026 09:00 - 09.04.2026 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|HAMZAOĞLU MAHALLESİ
|FETİH Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|HAMZAOĞLU MAHALLESİ
|GÜLSER Sokak
|KONYA
|KARATAY
|HAMZAOĞLU MAHALLESİ
|SARIYAKUP Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|HAMZAOĞLU MAHALLESİ
|SUADİYE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|HAMZAOĞLU MAHALLESİ
|ŞAHİNYURDU Sokak
09.04.2026 09:00 - 09.04.2026 17:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|GÖÇÜ MAHALLESİ
|22851. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|GÖÇÜ MAHALLESİ
|22859. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|GÖÇÜ MAHALLESİ
|22861. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|GÖÇÜ MAHALLESİ
|22863. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|GÖÇÜ MAHALLESİ
|22864. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|GÖÇÜ MAHALLESİ
|22865. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|GÖÇÜ MAHALLESİ
|22866. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|GÖÇÜ MAHALLESİ
|22872. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|GÖÇÜ MAHALLESİ
|22873. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|GÖÇÜ MAHALLESİ
|22874. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|GÖÇÜ MAHALLESİ
|22875. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|GÖÇÜ MAHALLESİ
|22876. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|GÖÇÜ MAHALLESİ
|22877. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|GÖÇÜ MAHALLESİ
|22878. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|GÖÇÜ MAHALLESİ
|22881. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|GÖÇÜ MAHALLESİ
|22883. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|GÖÇÜ MAHALLESİ
|22884. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|GÖÇÜ MAHALLESİ
|22885. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|GÖÇÜ MAHALLESİ
|22886. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|GÖÇÜ MAHALLESİ
|22887. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|GÖÇÜ MAHALLESİ
|22888. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|GÖÇÜ MAHALLESİ
|22889. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|GÖÇÜ MAHALLESİ
|22897. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|GÖÇÜ MAHALLESİ
|22904. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|GÖÇÜ MAHALLESİ
|22905. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|GÖÇÜ MAHALLESİ
|22907. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|GÖÇÜ MAHALLESİ
|22913. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|GÖÇÜ MAHALLESİ
|GÖÇÜ Caddesi
09.04.2026 09:30 - 09.04.2026 17:00 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22420. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22497. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|OVAKAVAĞI Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|SARAÇOĞLU MAHALLESİ
|ÇATIK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|22428. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|22751. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|22768. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|22802. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|22822. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|KONYA EREĞLİ Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|OVAKAVAĞI Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|YARMA Caddesi
09.04.2026 13:00 - 09.04.2026 17:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|TAŞTÖMEK YAYLASI KümeEvleri
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ADANA ÇEVRE YOLU Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|DOKUYUCU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ADANA ÇEVRE YOLU Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|AKASYA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ALINAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ALTIN MÜHÜR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ALTINEL Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ANATEPE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ASLANTAŞ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ASLIHAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ASMAGÜL Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ATIM Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|AYVALIK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|BABAESKİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|BAHÇEBAŞI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|BARUTCU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|BAŞKUMANDAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|BEĞENDİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|BELGE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|BELPINAR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|BERRAKSU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|BEŞDİVAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|BEYAZGÜL Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|BOSTANCI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|BOZYAKA SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|CANER Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|CEMRE. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|CEZAYİR Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ÇAMYOLU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ÇANCI Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ÇAYIRBAŞI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ÇUBUK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|DAĞDAŞ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|DEDE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|DİKMEN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ELMACI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ERGANİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ERGEN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|FAZIL Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|FERİDUN NAFİZ UZLUK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|GAZİPAŞA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|GENCAY Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|GÖNÜLLÜ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|GÜMÜŞ MÜHÜR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|HABEŞLİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|HANCIOĞLU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|HASANDAĞI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|HÜSEYİN ALPMALA CADDESİ Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|İSKENDER Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|İŞARET Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|KARAKAYA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|KARAMAN Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|KEBAPCI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|KEKLİKDÜZÜ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|KERİME Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|KIRPINTI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|KIYIKÖY Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|KORKMAZ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|KURTYOLU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|KUTLU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|MAHSUP Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|MAMACILAR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|MARATON Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|MEHTAP Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|MIZRAKBAŞI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|MÜHÜRCÜLER Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|MÜRŞİT Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|MÜSTEHAP Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|NEZAKETLİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|PAMUKATAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SAFAYİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SAĞLAMER Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SAHUR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SALİK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SEBZE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SELİM SULTAN Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SELVİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SERİNCE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SERİNHİSAR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SEZERLER Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SİLİM Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|SUNAY Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ŞAİR GÜNAHİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ŞEHİT HACI HÜSEYİN KÜTÜKCÜ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ŞEHİT HASAN MUTLU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ŞEHİT MEHMET YILDIRIM Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ŞEHİT MUSTAFA BAĞRIAÇIK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ŞEMSİ FELEK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|TAKVA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|TARZ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|TAYYARE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|TEKŞENLER Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|TERKİP Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|TOSUNLU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|TÜMENLİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|YETER Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|YOZGAT Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SELİMSULTAN MAHALLESİ
|ZİYADE Sokak