Konya'nın bu ilçesinde aynı gün iki kaza!

Konya'nın bu ilçesinde motosiklet ve otomobilin karıştığı iki ayrı kazada yaralılar var.

İlk kaza, Beyşehir Konya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.H. idaresindeki otomobil, Beyşehir Konya kara yolu Gündoğdu yol ayrımında yoldan çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan H.A. ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, Beyşehir Antalya kara yolu üzerinde motosikletin karıştığı kazada da sürücü yaralandı. Kaza, Antalya Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Motosiklet ile tırın karıştığı kazada devrilen motosikletten savrulan sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

