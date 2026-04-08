Rusya'da Yasaklar Sonrası BiP Zirveye Yükseldi

Rusya'da WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalara erişim engeli getirilmesinin ardından Turkcell'deki Türk mühendislerin geliştirdiği BiP uygulaması hızla popülerlik kazandı.

AA
AAAnadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Son yıllarda özellikle Batılı internet uygulamalarına yönelik kısıtlamalarını artıran Rusya’da son olarak WhatsApp’ın ardından Telegram’a da erişim kısıtlaması getirildi.

Rus yetkililer, söz konusu uygulamaların ülkedeki yasaları ihlal ettiğini belirtirken, yerli uygulamalar MAX ve VK gibi yerli platformlar öne çıkarılıyor.

OKAF'26 kapılarını açtı:
Bu Habere de Bak
OKAF’26 kapılarını açtı:

Öte yandan, vatandaşlar ise devlet destekli olması gerekçesiyle MAX yerine farklı alternatif uygulama arayışına girdi.

Söz konusu yeni eğilimle birlikte Turkcell’in geliştirdiği BiP uygulaması, Rusya’daki App Store’da en çok indirilen uygulamalar arasında 16. sıraya, sosyal medya uygulamaları kategorisinde ise MAX’ın ardından ikinci sıraya yerleşti.

Ülkedeki sosyal medya kullanıcıları, BiP üzerinden iletişimin “kusursuz” yapıldığına işaret ederken, uygulamanın uluslararası muadilleriyle yarışabilir kalitede olduğuna dikkati çekiyor.

Rusya’da WhatsApp ve Telegram’ın yanı sıra X, Youtube ve Instagram gibi Batı merkezli sosyal medya platformlarına da erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar, söz konusu platformlara erişmek için VPN hizmetleri kullanıyor.

Selçuk Üniversitesi'nde beyaz önlük heyecanı
Bu Habere de Bak
Selçuk Üniversitesi’nde beyaz önlük heyecanı
AA

Bakmadan Geçme

İstanbul'daki terör saldırısının şüphelisi Konya'da gözaltına alındı
İstanbul'daki terör saldırısının şüphelisi Konya'da gözaltına alındı
Konya'da göz kamaştıran manzara
Konya'da göz kamaştıran manzara
Konyaspor'un forma sponsoru kim olacak?
Konyaspor’un forma sponsoru kim olacak?
Konya'da kaza: Otomobil ile motosiklet çarpıştı
Konya'da kaza: Otomobil ile motosiklet çarpıştı
Konya'da mart ayında kaç kişi yaralandı ve öldü?
Konya’da mart ayında kaç kişi yaralandı ve öldü?
Konya polisi kan bağışıyla hayat kurtardı
Konya polisi kan bağışıyla hayat kurtardı