Selçuk Üniversitesi'nde beyaz önlük heyecanı

  • Haberler
  • Konya
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü birinci sınıf öğrencileri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında düzenlenen törende beyaz önlüklerini giymenin heyecanını yaşadı.

Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Fen Fakültesi Ali Rıza Çetik Konferans Salonunda düzenlenen törende konuşan Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, mesleğe adım atan gençlere tavsiyelerde bulundu. Şahin, “Giyeceğiniz beyaz önlük, sadece bir laboratuvar kıyafeti değil; bilgeliğin, dürüstlüğün ve bilime olan bağlılığın bir sembolüdür. Önlüğü kuşandıktan sonra bölüme olan aidiyet ve sorumluluk bilincinizin daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Konya Protokolü, Bilim Merkezi'nde
Bu Habere de Bak
Konya Protokolü, Bilim Merkezi'nde

Beyaz önlüğün bilim, güvenilirlik, dürüstlük ve emek gibi kavramları simgelediğini belirten Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aydan Yılmaz da “Beyaz önlük yalnızca akademik bir sorumluluk değil, aynı zamanda topluma karşı bir sorumluluk da yüklemektedir. Bilimsel bilginizi insanlığın yararına kullanmak, araştırmalarınızda güvenilir ve doğru yöntemleri benimsemek ve mesleki dürüstlüğünüzden ödün vermemek, mesleki yaşamınız boyunca rehberiniz olacak temel ilkelerden biridir” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından 42 öğrenciye beyaz önlükleri fakültenin akademisyenleri tarafından giydirildi. 
 

Bakmadan Geçme

İstanbul'daki terör saldırısının şüphelisi Konya'da gözaltına alındı
İstanbul'daki terör saldırısının şüphelisi Konya'da gözaltına alındı
Konya'da göz kamaştıran manzara
Konya'da göz kamaştıran manzara
Konyaspor'un forma sponsoru kim olacak?
Konyaspor’un forma sponsoru kim olacak?
Konya'da kaza: Otomobil ile motosiklet çarpıştı
Konya'da kaza: Otomobil ile motosiklet çarpıştı
Konya'da mart ayında kaç kişi yaralandı ve öldü?
Konya’da mart ayında kaç kişi yaralandı ve öldü?
Konya polisi kan bağışıyla hayat kurtardı
Konya polisi kan bağışıyla hayat kurtardı