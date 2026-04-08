Selçuk Üniversitesi'nde beyaz önlük heyecanı

Fen Fakültesi Ali Rıza Çetik Konferans Salonunda düzenlenen törende konuşan Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, mesleğe adım atan gençlere tavsiyelerde bulundu. Şahin, "Giyeceğiniz beyaz önlük, sadece bir laboratuvar kıyafeti değil; bilgeliğin, dürüstlüğün ve bilime olan bağlılığın bir sembolüdür. Önlüğü kuşandıktan sonra bölüme olan aidiyet ve sorumluluk bilincinizin daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Beyaz önlüğün bilim, güvenilirlik, dürüstlük ve emek gibi kavramları simgelediğini belirten Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aydan Yılmaz da “Beyaz önlük yalnızca akademik bir sorumluluk değil, aynı zamanda topluma karşı bir sorumluluk da yüklemektedir. Bilimsel bilginizi insanlığın yararına kullanmak, araştırmalarınızda güvenilir ve doğru yöntemleri benimsemek ve mesleki dürüstlüğünüzden ödün vermemek, mesleki yaşamınız boyunca rehberiniz olacak temel ilkelerden biridir” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından 42 öğrenciye beyaz önlükleri fakültenin akademisyenleri tarafından giydirildi.

