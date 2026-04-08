Konya Protokolü, Bilim Merkezi'nde

Haberin Özeti • Konya Valisi İbrahim Akın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay dahil protokol üyeleri, Konya Bilim Merkezi'ni ziyaret etti.

• Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan merkezde, heyet öğrencilerle yakından ilgilenip sohbet etti.

• Başkan Altay, merkezin gençlerin bilimle buluşmasını sağlayarak geleceğe donanımlı bireyler yetiştirmedeki önemini vurguladı.

Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Bilim Merkezi'ni ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın her alanda olduğu gibi bilim ve teknoloji alanında da öncü şehirlerden biri olma yolunda ilerlediğini belirterek, gençlerin bilimle buluşmasını sağlayan projelere büyük önem verdiklerini iletti.

Konya Büyükşehir tarafından şehre kazandırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi Konya Bilim Merkezi’nin çocukların ve gençlerin merak duygusunu geliştiren, onları araştırmaya ve üretmeye teşvik eden önemli bir merkez olduğuna dikkati çeken Başkan Altay, “Geleceğimiz olan evlatlarımızın donanımlı bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Program, bilim merkezinin farklı bölümlerinin gezilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona buldu.