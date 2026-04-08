Konya'daki o feci kazada adalet yerini buldu!

Haberin Özeti • Öğretmen Mevlüt Külcü'nün ölümüne neden olan sürücü İsmail Andaç'ın cezası belli oldu, eşi Kadriye Başak Külcü kararı 'adalet yerini buldu' olarak nitelendirdi.

• Andaç, 3 Ekim 2025'te Konya'da 229 km/s hızla kırmızı ışıkta bekleyen Mevlüt Külcü'nün aracına çarparak hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

• İddianamede sanığın iki kez kırmızı ışık ihlali yaptığı ve 229 km/s hızla frene basmadan çarparak olası kastla ölüme neden olduğu vurgulandı.

İki çocuk annesi biyoloji öğretmeni Kadriye Başak Külcü (40), sanığın olası kasttan cezalandırılmasının gönüllerini rahatlatan bir karar olduğunu söyledi. Adalete her daim güvendiklerine değinen Külcü, şu açıklamalarda bulundu:

Baştan itibaren 'ilahi adalete güveniyorum' dedim ama kulun adaletine de ihtiyacımız vardı. Beklediğimize yakın bir karar çıktı, bu açıdan az da olsa içimiz rahatladı. Çıkan hiçbir karar bizim yaşadıklarımızı ve bundan sonraki süreçte yaşayacaklarımızı değiştirmeyecek, hafifletmeyecek ama en azından yapanın cezasız kalmamış olması içimizi rahatlattı. Ben hep emsal bir karar olmasını istemiştim. Bu potansiyeldeki insanları caydırıcı özellikte olan bir karar istemiştim. Şükürler olsun ki beklediğimize yakın bir karar çıktı.

“Kanı alyansta kaldı ama yerde kalmadı”

Külcü, "adalet yerini buldu" diyebilecekleri bir karar çıktığını dile getirdi.

Eşinin kaza anında parmağında olan alyansını gösteren Külcü, "Boynumdaki, eşimin kazada üzerinde bulunan kanlı alyansı. Çok şükür ki kanı alyansta kaldı ama yerde kalmadı. Bu yüzden karar mercisindeki herkese çok teşekkür ediyorum. Bize destek verenlere ve bizi yalnız bırakmayan eşimin görev yaptığı okulundaki öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. İlk günden itibaren bizleri yalnız bırakmayan basın mensuplarına da teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaza ve iddianame

İsmail Andaç (42) yönetimindeki 42 AIT 900 plakalı otomobil, 3 Ekim 2025'te Konya'nın Meram ilçesinde Antalya çevre yolundaki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen kimya öğretmeni Mevlüt Külcü (40) idaresindeki 42 BT 341 plakalı araca arkadan çarpmış, Külcü'nün hayatını kaybettiği kazada yaralanan Andaç, Konya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı. Sanık hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kabul ettiği iddianamede, şunlar kaydedilmişti: