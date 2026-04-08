Konya polisi kan bağışıyla hayat kurtardı
Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Konya İl Emniyet Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu.
Türk Kızılayı iş birliğiyle, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ve personelin katılımıyla 1 günlük kan bağışı etkinliği düzenlendi. "Bir kan, üç can" anlayışıyla hareket eden emniyet teşkilatı mensupları; yalnızca güvenliği sağlamakla kalmayıp, hayat kurtarmak için de gönüllü oldu. İlk kan bağışını İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek yaparak öncü olurken, çok sayıda teşkilat mensubu kan bağışında bulundu.