Konya polisi kan bağışıyla hayat kurtardı

"Bir kan, üç can" anlayışıyla hareket eden çok sayıda emniyet mensubu, güvenliğin yanı sıra hayat kurtarmak için gönüllü oldu.

Türk Kızılayı iş birliğiyle, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ve personelin katılımıyla 1 günlük kan bağışı etkinliği düzenlendi. "Bir kan, üç can" anlayışıyla hareket eden emniyet teşkilatı mensupları; yalnızca güvenliği sağlamakla kalmayıp, hayat kurtarmak için de gönüllü oldu. İlk kan bağışını İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek yaparak öncü olurken, çok sayıda teşkilat mensubu kan bağışında bulundu.