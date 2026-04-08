Seydişehir AK Parti'den Polis Haftası ziyareti

Ziyarete AK Parti Seydişehir İlçe Başkan Vekili Bilal Güneş, Kadın Kolları Başkanı Hacer Akın ve teşkilat mensupları katıldı. Heyet, görev başındaki polislerle bir araya gelerek sohbet etti. Bu Habere de Bak Konya'ya hava ambulansıyla acil sevk

Ziyarette konuşan İlçe Başkan Vekili Bilal Güneş, emniyet teşkilatının toplum huzuru, kamu düzeni ve vatandaşların güvenliği için büyük bir özveriyle görev yaptığını belirterek, polis teşkilatının milletin huzur ve güveninin en önemli teminatlarından biri olduğunu ifade etti.

Polis Haftası’nı kutlayan Güneş, “Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve kamu düzeninin sağlanması adına gece gündüz demeden görev yapan tüm polislerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu vesileyle tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası’nı kutluyor, şehit olan kahraman polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Görevi başındaki tüm teşkilatımıza çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, teşkilat mensupları emniyet personeline görevlerinde kolaylıklar dileyerek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi ve çiçek takdiminde bulundu.

