Avrupa liglerinde heyecan tam gaz! Barcelona mutlu sona yakın

Haberin Özeti • LaLiga lideri Barcelona, Atletico Madrid'i 2-1 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı ve en yakın takipçisi Real Madrid ile farkı 7 puana çıkardı.

• Serie A'da zirvedeki Inter, Roma'yı 5-2 mağlup ederek üç hafta sonra kazandı; Hakan Çalhanoğlu takımının ikinci golünü kaydetti.

• Bundesliga lideri Bayern Münih, Freiburg deplasmanında uzatma dakikalarında attığı gollerle 3-2 galip geldi ve ligde 100 gole ulaştı.

Avrupa'nın 4 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi. LaLiga'da Barcelona, Serie A'da Inter, Bundesliga'da Bayern Münih, Ligue 1'de ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı. İngiltere Premier Lig'de ise Federasyon Kupası mücadelesi nedeniyle maç oynanmadı. Barcelona'dan art arda 6. galibiyet LaLiga'da lider Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid'i Marcus Rashford ve Robert Lewandowski'nin golleriyle 2-1 yenerek art arda 6. galibiyetine ulaştı. Nico Gonzalez'in ilk yarının sonlarında kırmızı kart gördüğü ev sahibi ekibin golünü Giuliano Simeone attı. Mallorca, milli futbolcu Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid'i konuk ettiği maçtan 2-1 galip ayrıldı. Arda, karşılaşmada 72 dakika görev yaptı. Villarreal ise Girona deplasmanında 1-0 yenilerek üç hafta sonra mağlup oldu. Ligin 30. haftasında 76 puana sahip Barcelona, en yakın takipçisi Real Madrid ile arasındaki farkı 7 puana çıkardı ve şampiyonluk yolunda avantaj yakaladı. İki takımın ardından Villarreal 58, Atletico Madrid 57 puanla sıralandı.

Inter üç hafta sonra kazandı

Serie A'da lider Inter, sahasında Roma'yı 5-2 mağlup ederek üç hafta sonra galip geldi. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 67 dakika görev aldığı maçta takımının ikinci golünü kaydetti. Inter'in diğer golleri, Lautaro Martinez (2), Marcus Thuram ve Nicolo Barella'dan geldi. Roma'nın gollerini ise Gianluca Mancini ve Lorenzo Pellegrini attı. Konuk takımda Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı. Zirveyi ilgilendiren karşılaşmada Napoli, evinde Milan'ı 1-0'lık skorla geçti ve üst üste 5. maçını kazandı.

İspanyol teknik direktör Cesc Fabregas yönetimindeki sezonun sürpriz takımı Como, deplasmanda Udinese ile 0-0 berabere kaldı ve 5 hafta sonra puan kaybetti. Kenan Yıldız'ın forma giydiği maçta Juventus, evinde Genoa'yı 2-0'lık skorla geçti. Sassuolo, evinde Cagliari'yi 2-1 mağlup etti. Konuk ekipte Semih Kılıçsoy, 83. dakikada oyuna dahil oldu. Ligin 31. haftasında Inter, 72 puanla zirvedeki yerini korudu. Napoli 65, Milan 63, Como 58, Juventus 57 puanla sıralandı.

Bayern Münih uzatma dakikalarındaki gollerle kazandı

Bundesliga'da lider Bayern Münih, Freiburg deplasmanında uzatma dakikalarında attığı gollerle 3-2 galip geldi. Johan Manzambi ve Lucas Höler'in golleriyle 2-0 geriye düşen Bayern Münih, Tom Bischof (2) ve Lennart Karl'ın kaydettiği gollerle galibiyete uzandı. Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany'nin öğrencileri, ligde 28 hafta sonunda 100 gole ulaşmayı başardı. Münih ekibi, rakip fileleri iki kez daha havalandırması halinde 1971-1972 sezonundaki kendisine ait 101 gollük Bundesliga rekorunu kıracak.

Zirve takipçisi Borussia Dortmund, deplasmanda Stuttgart'ı 2-0 yenerek peş peşe 4. galibiyetini aldı. Üst sıralarda yer alma mücadelesi veren Leipzig, Werder Bremen deplasmanında 2-1'lik galibiyete ulaştı. Mainz, milli futbolcu Ozan Kabak'ın 90 dakika forma giydiği maçta konuk olduğu Hoffenheim'ı 2-1 yendi. Cenk Özkacar, takımı Köln'ün deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada 90 dakika görev yaptı. Haftanın en gollü maçında ise Bayer Leverkusen, sahasında Wolfsburg'u 6-3 mağlup etti. Bayern Münih, 28 haftası geride kalan ligde 73 puanla liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund 64, Leipzig ve Stuttgart 53'er puan topladı.

PSG 3 golle kazandı

Ligue 1'de lider PSG, sahasında Toulouse'u Ousmane Dembele (2) ve Gonçalo Ramos'un golleriyle 3-1 mağlup etti. Lille, zirve takipçisi Lens'ı konuk ettiği mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Lille'in kalesini koruyan Berke Özer, mücadelede 90 dakika görev yaptı. Haftanın öne çıkan maçında Monaco, evinde Olimpik Marsilya'yı 2-1 yendi. Ligin 28. haftasında PSG, maç eksiğine rağmen 63 puanla zirvedeki yerini korudu. Lens 59, Lille 50, Marsilya ve Monaco 49'ar puan elde etti.