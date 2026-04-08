  • Milli boksörler Azerbaycan'dan madalyalarla döndü

Azerbaycan'da düzenlenen Uluslararası İpek Yolu Boks Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular madalyaları topladı

Haber Merkezi
Haberin Özeti

  • Milli boksörler, Azerbaycan'da düzenlenen Uluslararası İpek Yolu Boks Turnuvası'ndan toplam 6 madalya ile döndü.
  • Türk sporcular, başkent Bakü'deki organizasyonu 3 altın ve 3 bronz madalyayla başarılı bir şekilde tamamladı.
  • Altın madalyaları Berfin Kabak, Refik Kartal ve Bedirhan Kalkan kazanırken, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu takımı kutladı.

Azerbaycan'da düzenlenen Uluslararası İpek Yolu Boks Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, 6 madalya kazandı. Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre milliler, başkent Bakü'deki organizasyonu 3'er altın ve bronz madalyayla tamamladı. Turnuvada madalya elde eden milli boksörler şunlar.

Kadınlar; Altın madalya: Berfin Kabak (65 kilo). Bronz madalya: Nilay Yaren Çam (54 kilo), Rabia Araz Topuz (48 kilo), Gamze Soğuksu (51 kilo). Erkekler; Altın madalya: Refik Kartal (70 kilo), Bedirhan Kalkan (85 kilo).

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, “Sporcularımıza, verdikleri emek ve sergiledikleri mücadele ruhu için teşekkür ediyorum. Bu başarı sadece bir madalya değil, disiplinli çalışmanın, sarsılmaz bir inancın ve büyük bir ekibin ortak zaferidir. Bu gurur tablosunda emeği geçen başta teknik heyetimiz ve antrenörlerimiz olmak üzere, sporcularımızın kıymetli ailelerine ve tüm camiamıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. 

