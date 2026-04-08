16 yıllık hasreti dindirdi
Haberin Özeti
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu. Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, 2010'dan bu yana ilk, tarihinde 2. kez Kupa Voley'in sahibi oldu. 2026 AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenen Ziraat Bankkart, organizasyondaki kupa özlemine son verdi.
Başkent ekibi, 16 yıl sonra ilk, tarihinde 2. defa Kupa Voley'de şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılılar ise turnuvada oynadıkları 6. finalden de mağlup ayrıldı. Efeler Ligi'nin son şampiyonu Ziraat Bankkart, 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Kupası'ndan sonra 2. kupasını aldı. Ziraat Bankkart, yarı finale yükseldiği CEV Şampiyonlar Ligi ve Efeler Ligi'nde de yoluna devam ediyor.