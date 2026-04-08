16 yıllık hasreti dindirdi

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu

Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.
  • Başkent ekibi, 2010'dan bu yana ilk, tarihinde 2. kez Kupa Voley'i kazanarak 16 yıllık kupa özlemine son verdi.
  • Efeler Ligi'nin son şampiyonu Ziraat Bankkart, 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Kupası'ndan sonra ikinci kupasını elde etti.

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu. Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, 2010'dan bu yana ilk, tarihinde 2. kez Kupa Voley'in sahibi oldu. 2026 AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenen Ziraat Bankkart, organizasyondaki kupa özlemine son verdi.

Başkent ekibi, 16 yıl sonra ilk, tarihinde 2. defa Kupa Voley'de şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılılar ise turnuvada oynadıkları 6. finalden de mağlup ayrıldı. Efeler Ligi'nin son şampiyonu Ziraat Bankkart, 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Kupası'ndan sonra 2. kupasını aldı. Ziraat Bankkart, yarı finale yükseldiği CEV Şampiyonlar Ligi ve Efeler Ligi'nde de yoluna devam ediyor. 

Bakmadan Geçme

İstanbul'daki terör saldırısının şüphelisi Konya'da gözaltına alındı
İstanbul'daki terör saldırısının şüphelisi Konya'da gözaltına alındı
Konya'da göz kamaştıran manzara
Konya'da göz kamaştıran manzara
Konyaspor'un forma sponsoru kim olacak?
Konyaspor’un forma sponsoru kim olacak?
Konya'da kaza: Otomobil ile motosiklet çarpıştı
Konya'da kaza: Otomobil ile motosiklet çarpıştı
Konya'da mart ayında kaç kişi yaralandı ve öldü?
Konya’da mart ayında kaç kişi yaralandı ve öldü?
Konya polisi kan bağışıyla hayat kurtardı
Konya polisi kan bağışıyla hayat kurtardı