2026 yılı faaliyet takvimi netleşti

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF), 2026 yılı yağlı güreş faaliyet takvimini açıkladı. Faaliyet programına göre CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi, bu yıl 8 etaptan oluşacak. Dördüncüsü düzenlenecek organizasyonun ilk etabına, 24-26 Nisan tarihlerinde Gaziantep ev sahipliği yapacak. Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin son etabını, Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri oluşturacak. 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ise 3-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kupası, İstanbul'da

TGGF Başkanı İbrahim Türkiş'in daha önce düzenlemeyi planladıklarını açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kupası, ilk kez federasyonun faaliyet programında yer aldı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı Kupası Yağlı Güreşleri, 20 Eylül'de İstanbul'da yapılacak. Öte yandan, Gelişim Ligi kapsamında faaliyet takviminde 11 güreş organizasyonu bulunuyor.