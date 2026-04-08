Konya’da mart ayında kaç kişi yaralandı ve öldü?

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Mart Ayı Trafik İstatistik Bülteni yayınlandı. Konya'da polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde mart ayında toplam bin 498 kaza meydana gelirken, bunlardan 667'si ölümlü-yaralamalı, 831'i maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, bin 82 kişi yaralandı.

Konya'da 2026 yılının ilk 3 ayında ise polis sorumluluk bölgesinde bin 676 ölümlü-yaralamalı, 2 bin 441 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 6 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 580 kişi yaralandı.