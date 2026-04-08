İstanbul'daki terör saldırısının şüphelisi Konya'da gözaltına alındı

Beşiktaş'ta polislere yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma ve incelemeler çok yönlü olarak devam ediyor. Terörle Mücadele Şubesine bağlı birimler ve istihbarat ekiplerince yapılan zincirleme operasyonlarda 1 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 11'e yükseldi. Yakalanan şüphelilerden 1'inin İzmit, 1'inin Konya ve diğer 7 şüphelinin de İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi. Bu Habere de Bak İstanbul’daki saldırının perde arkası ortaya çıktı

Neler Olmuştu?

İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu yakınında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Olaya müdahale eden polis ekipleri bir teröristi etkisiz hale getirilirken diğer iki terörist yaralandı. Çıkan çatışmada 2 polis yaralandı. Öldürülen saldırganın DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilirken, 2’si kardeş olan teröristlerden birinin uyuşturucu kaydı olduğu belirlendi.