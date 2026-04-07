İstanbul'daki saldırının perde arkası ortaya çıktı

Levent'te Büyükdere Caddesi'nde silah sesleri duyuldu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi.

İçişleri Bakanı Çiftçi: Silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu, 2'si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir.”

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

“İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir.”

Sağlık Bakanı Memişoğlu: İki kahraman polisimizin tedavileri devam etmektedir

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“İstanbul'da emniyet güçlerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda yaralanan iki kahraman polisimizin tedavileri hastanemizde devam etmektedir. Kahramanlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum.”

İstanbul Valisi Gül incelemelerde bulundu

İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'ta polise yönelik silahlı saldırının ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Gül, "Levent'te Yapı Kredi Plaza'nın önünde güvenlik tedbirlerini alan polislerimize bir saldırı meydana geldi. Saldırı neticesinde 2 polisimiz hafif şekilde yaralandı. Teröristlerden birisi öldürüldü, 2 terörist de yaralı olarak etkisiz hale getirildi." diye konuştu.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız başta olmak üzere tüm ekibi tebrik eden Gül, "Bu büyük saldırıyı, hamdolsun polislerimiz tedbirleri, önlemleri sayesinde olabildiğince hafif şekilde atlattılar. Ölenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Bağlantı ve diğer konuları emniyetimiz çalışıyor. Sizleri belli periyotlarla bu konuda bilgilendireceğiz. Provokasyon kokan bir hareket."

ifadelerini kullandı.

Gül, bölgede Yapı Kredi ile iş yerlerinin, arka tarafta ise İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Konsoloslukta yaklaşık 2 buçuk yıldır herhangi bir faaliyet yok. Yani dolayısıyla da burada konsoloslukta devam eden bir çalışma ya da yaşayan herhangi bir diplomatik görevli bulunmuyor. Yapı Kredi'nin önünde olan bu olayı tüm yönleriyle emniyetimiz çalışmaya başladı. Sizleri de bilgilendireceğiz. Saldırıyı 3 kişi gerçekleştirdi. 3 kişinin tamamı da etkisiz hale getirildi. Burası zaten ana yol, dolayısıyla da her gün binlerce, on binlerce aracın geçtiği bir yer. Araçla gelmişler, uzun namlulu silahları, tabancaları var. Şimdilik vereceğimiz bilgiler bu kadar. Hepimize geçmiş olsun."

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimlikleri belirlendi

İçişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Beşiktaş ilçesindeki Yapı Kredi Plaza Blokları önündeki silahlı saldırıda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: