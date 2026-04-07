22. Konya Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

TÜYAP Konya Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen programa; Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Latif Selvi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ekvator, Tunus, Almanya, Zambiya ve Nijerya büyükelçileri ile il protokolü katılım gösterdi.

Vali Akın, protokol üyeleriyle beraber açılış kurdelesini keserek fuarın hayırlı olmasını temenni etti.

Fuar alanında bulunan stantları gezen Akın, katılımcı firmaların sergilediği ürün ve teknolojiler hakkında bilgi topladı.

TARMAKBİR iş birliğiyle, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun destekleriyle düzenlenen fuar, yaklaşık 450 firma ve 1.250 markaya ev sahipliği yaptı.

Organizasyonda traktörlerden hasat makinelerine, gübreleme sistemlerinden dijital tarım teknolojilerine kadar geniş bir ürün yelpazesi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Dünyanın Dört Bir Tarafından Ziyaretçi Çekti

Türkiye’nin 81 ilinden ve dünyanın yaklaşık 100 ülkesinden ziyaretçi ağırlayacak olan fuar, uluslararası niteliğiyle de dikkatleri üzerine çekti.

Yeniliklerin sergilendiği Konya Tarım Fuarı, 11 Nisan 2026 tarihine kadar kapısı ziyaretçilere açık olacak.

Fuar kapsamında ayrıca “Tarımın Geleceği Sahnesi” programı ile su yönetimi, tarımda dijitalleşme ve mekanizasyon alanındaki gelişmeler gibi önemli başlıklar ele alınarak açık alanda düzenlenen etkinliklerle ziyaretçilere deneyim odaklı faaliyetler de sunuluyor.