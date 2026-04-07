Konya'da göz nuru eserler, hayır panayırında hayat buldu
Konya'nın ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM) tarafından düzenlenen sergi ve hayır panayırı yoğun katılımla gerçekleştirildi.
ADEM bünyesinde eğitim alan kursiyerlerin farklı branşlarda hazırladığı el emeği ürünler, açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Göz nuru eserlerin yer aldığı sergi, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Programda yapılan konuşmaların ardından kursiyerlere başarı belgeleri verildi. Daha sonra sergi ve hayır panayırının açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.
Açılışın ardından ilçe protokolü kursiyerlerin çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Düzenlenen programa Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Belediye Başkanı Adil Bayındır, kurum amirleri, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.