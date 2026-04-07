Konya'da ışıkta bekleyen araca çarpıp ölümüne neden olmuştu, cezası belli oldu

İsmail A. (42) yönetimindeki 42 AIT 900 plakalı otomobil, 3 Ekim 2025'te Meram ilçesinde Antalya çevre yolundaki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen kimya öğretmeni Mevlüt Külcü (40) idaresindeki 42 BT 341 plakalı araca 229 kilometre hızla arkadan çarpmıştı.

Külcü'nün yaşamını yitirdiği kazada yaralanan İsmail A, Konya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Davanın iddianamesinde sanığın "olası kastla öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapsi istenmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan sanık sürücü İsmail A. ve taraf avukatları ile maktul öğretmenin eşi Kadriye Başak Külcü katıldı.

Söz verilen sanık İsmail A, pişman olduğunu dile getirdi.

Olay anında bilincinin yerinde olmadığını savunan İsmail A kendisini şu sözlerle savundu:

"Bilincim yerinde olsaydı frene basardım. Nasıl şerit değiştirdiğimi hatırlamıyorum. Benim iki çocuğum var, neden böyle bir şey yapayım?"