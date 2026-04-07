Konya yolunda yürekleri hoplatan kaza! Virajı alamayıp devrildi
Konya yolunda virajı alamayan saman yüklü tırı devrildi.
Kaza, Eğirdir ilçesi Konya-Isparta Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet K. idaresindeki 02 ACY 895 plakalı saman yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu viraja geldiği noktada devrildi.
Kaza sonucu tırın kasasında bulunan saman balyaları yola saçılırken sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye götürüldü.
Öte yandan, kazanın ardından yola saçılan saman balyaları ekipler tarafından temizlenirken, devrilen tır vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.