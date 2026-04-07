Konya'da korkunç anlar: Tır, otomobili metrelerce sürükledi!
Konya'nın ilçesinde tırın çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi. O anlar kameraya yansıdı.
Haberin Özeti
- • Konya'da sabah 07.00 sıralarında bir tırın çarptığı otomobil metrelerce sürüklenirken, sürücüsü Pervil Ulu hayatını kaybetti.
- • Kaza, iddiaya göre 42 RK 462 plakalı otomobilin yola aniden çıkmasıyla 42 S 9466 plakalı tırın çarpışması sonucu meydana geldi.
- • Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pervil Ulu'nun vefat ettiği belirlenirken, tır şoförü İsmail K. (25) gözaltına alındı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Konya- Afyonkarahisar kara yolu Ilgın ilçesi Köprülü Üst Geçit’te meydana geldi. İsmail K. (25) yönetimindeki 42 S 9466 plakalı tır, yola aniden çıktığı öne sürülen Pervil Ulu'nun kullandığı 42 RK 462 plakalı otomobile çarptı. tır, otomobili metrelerce sürükledi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ulu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Pervin Ulu'nun cenazesi, otopsi için Ilgın Devlet Hastanesi’ne götürüldü. tır şoförü İsmail K. ise gözaltına alındı.
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.