Tohumun geleceği Konya’da şekilleniyor

"Tohumun Geleceği: TR52 Bölgesi Teknoloji ve İnovasyon Buluşması" etkinliği Konya Ticaret Borsasında geçekleştirildi.

MEVKA Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, sertifikalı tohum üretiminin son 20 yılda yaklaşık 9 kat arttığına dikkat çekerek 135 milyon lira bütçe ile ilan edilen ‘2026 Yılı Tohumculuk Sektörü Ar-Ge ve İnovasyon Altyapısını Güçlendirme Faizsiz Kredi Desteği Programı’nın tanıtımını gerçekleştirdi.

Hızla artan nüfusa karşı gıda güvenliğinin önemine değinen Bostancı, tohumculuk sektörünün tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından vazgeçilmez ve stratejik önemine vurgu yaptı.

Sertifikalı Tohum Üretimi 20 Yılda 9 Kat Artarak

Küresel tohum pazarı verilerinden yola çıkan Bostancı, 2025 yılı sonunda pazarın yaklaşık 75 milyar dolar bandında bir büyüklüğe ulaştığını, 2030’lu yılların başında ise pazarın yaklaşık 1,5-2 katı büyüklüğü ulaşarak 130-150 milyar dolarlık bir hacme ulaşacağını ifade etti.

İlk Sırada Konya Yer Aldı

Türkiye’de ise Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) verilerine göre sertifikalı tohum üretimi son 20 yılda yaklaşık 9 kat artarak 2025 yılında 1,36 milyon tona ulaştı.

Bu üretimin illere göre dağılımı incelendiğinde ise sertifikalı tohumluk üretimin de ilk sıranın yaklaşık 370 bin ton ve yüzde 27.5’luk pay ile Konya’ya ait olduğu saptandı.

Konya Geriden Takip ediyor

Genel Sekreter Bostancı şöyle devam etti:

“Bölge olarak üretimde lider olduğumuz bir sektörde Ar-Ge tarafındaki durumumuza baktığımızda ise, maalesef üretimdeki rakamsal liderliğimizi Ar-Ge belgesine sahip firma sayısına aynı ölçüde yansıtamadığımızı görüyoruz. Ülkemizde Ar-Ge belgesine sahip tohum firmalarının toplam tohumculuk firmalarına oranı yaklaşık yüzde 33 seviyesindedir. Antalya ve İzmir gibi illerde bu oran yüzde 68 düzeyine kadar çıkarken, Konya’da yaklaşık yüzde 26 seviyesinde kalmakta; yani ilimiz Ar-Ge konusunda oransal olarak Türkiye ortalamasının altında bulunmaktadır.”

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik de tohumun; toprağın hafızası, üretimin başlangıcı, bereketin anahtarı, aynı zamanda stratejik bir güç olduğunu belirterek Konya'nın tarımsal üretiminde tartışmasız bir merkez, sertifikalı tohum üretiminde de Türkiye'nin lokomotifi olduğunu belirtti.

Türkiye Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yekta Tezel, tohumun sadece ürün değil, aynı zamanda bilgi, teknoloji ve ARGE’nin somut bir çıktısı olduğunu vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu da tohumculuğa önem verildiğine değinerek bu noktada yapılacak her türlü çalışmaya destek verileceğini belirtti.

Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Caner Meydan:

"Tarım artık sadece üretim değil, teknoloji, Ar-Ge ve inovasyonla şekillenen stratejik bir güç alanıdır. Bu dönüşümün merkezinde ise hiç şüphesiz tohum yer almaktadır. Tohum; sadece bir üretim girdisi değil, aynı zamanda verimliliğin, sürdürülebilirliğin ve gıda güvenliğinin temelidir. Dolayısıyla tohumculuk sektöründe atılacak her adım, doğrudan ülkemizin kalkınma hedeflerine hizmet etmektedir. Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz 'Tohumculuk Sektörü Ar-Ge ve İnovasyon Altyapısının Güçlendirilmesi Faizsiz Kredi Desteği Programı' tam da bu stratejik bakış açısının bir ürünüdür. Bu program ile tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın Ar-Ge altyapılarını güçlendirmeyi, yeni çeşit geliştirme kapasitesini artırmayı, üniversite-sanayi-kamu iş birliklerini derinleştirmeyi ve bölgemizi tohum teknolojilerinde bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Konya ve Karaman illerimiz, Türkiye’nin tarımsal üretiminde lokomotif bir konumdadır. Bu güçlü üretim altyapısının; kamu kurumlarımızın bilgi birikimiyle, üniversitelerimizin bilimsel katkılarıyla ve sektörümüzün dinamizmiyle birleşmesi; bölgemizi küresel ölçekte rekabetçi hale getirecektir"

Konuşmaların ardından "Tohum Teknolojilerinde Dönüşüm ve Küresel Rekabet" konulu panelde projenin detayları katılımcılara anlatıldı.