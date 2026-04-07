Selçuklu’nun yıldızları ödüllendirildi

Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyespor'un örnek bir kulüp olduğunu ve son 7 yılda 152 bin 575 gence spor eğitimi verildiğini belirtti.

Selçuklu’nun başarılı sporcu ve antrenörleri için her yıl olduğu gibi bu yıl da Selçuklu Belediye Meclisi tarafından “Selçuklu’nun Yıldızları Ödül Töreni” yapıldı. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programda 12 farklı branşta mücadele eden 100 sporcu ödüllerini aldı.

Türkiye’nin en büyük amatör spor kulüplerinden biri olan Selçuklu Belediyespor Kulübü, sporcu sayısı, branş çeşitliliği ve güçlü altyapısıyla adından söz ettirerek önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Konya’da spor alanındaki başarılarıyla dikkat çeken kulübün sporcuları 2025 yılında katıldıkları ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceler elde ederek hem şehri hem de Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Sporcular yıl boyunca farklı branşlarda gösterdikleri performanslarla 70 altın, 55 gümüş ve 53 bronz olmak üzere toplamda 178 madalya kazandı.

Gençlerimiz Bizim En Büyük Kazancımız

Selçuklu Belediyesi olarak sporu; güçlü bireylerin, sağlıklı nesillerin ve bilinçli bir toplumun inşasında en önemli yapı taşlarından biri olarak gördüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“ İşte bu anlayışla ortaya koyduğumuz Selçuklu Vizyonunun merkezinde insan var, gençlik var, spor var. Bugün gururla ifade ediyorum ki; Selçuklu Belediyespor Kulübümüz, sahip olduğu sporcu sayısı, branş çeşitliliği ve elde ettiği başarılarla yalnızca Konya’nın değil, Türkiye’nin örnek spor kulüplerinden biri.

Sporcularımızın ulusal ve uluslararası arenalarda elde ettiği bu başarılar, kesinlikle tesadüf değil. Bu başarıların arkasında güçlü bir vizyon, planlı yatırımlar ve sağlam bir altyapı bulunuyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana spor yatırımlarına ayrı bir önem verdik.” dedi.

7 Yıl İçerisindeyse Toplam 152 Bin 575 Evladımıza Eğitim Verdik

Pekyatırmacı, “Bugün gururla ifade etmek isterim ki; 15 branşta hizmet verdiğimiz spor okullarımızda son 1 yıl içerisinde 27 bin 681, son 7 yıl içerisindeyse toplam 152 bin 575 evladımıza eğitim verdik. Bu rakamlar, Selçuklu’da spora verdiğimiz değerin ve gençlerimizin geleceğine yaptığımız yatırımın en anlamlı ve en kıymetli göstergesi. Bugün burada ödül alan birçok sporcumuzun hikayesi, işte bu spor okullarımızda başlıyor.

Bu okullarımızın kapısından içeri giren birçok evladımız bugün lisanslı sporcu kimlikleriyle sahalarda yer alıyor; hatta milli formayı gururla taşıyor, baş antrenörlük seviyesine kadar yükselerek bilgi ve birikimini büyük bir özveriyle çocuklarımızla ve gençlerimizle paylaşıyor. Bu örnekler, spor okullarımızın akademi kimliğini ve sürdürülebilir yapısını en güçlü şekilde ortaya koyuyor.

Tabii, sporcularımızın elde ettiği başarılar bizleri sadece gururlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda daha büyük hedefler için de cesaretlendiriyor. Her kazanılan madalya, bizim spora olan inancımızı daha da güçlendiriyor ve yeni yatırımların önünü açıyor”şeklinde konuştu.

Ülkemizin En Kapsamlı Spor Yatırımlarından Biri Olacak

Selçuklu Belediyesi’nin hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan ve yapımında sona yaklaşılan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’ne özel bir başlık açan Başkan Pekyatırmacı,“ İnşallah kısa bir süre içerisinde hizmete alacağımız bu merkezimiz, sadece Selçuklu’nun ve Konya’nın değil, ülkemizin en kapsamlı spor yatırımlarından biri olacak.

Merkezimizde 18 farklı branş ve 6 seansta günlük toplam 3 bin 365, tek seansta ise 680 sporcumuz antrenman yapabilecek. Bu merkezimizle birlikte spor okullarımızın kapasitesini de inşallah iki katına çıkarmış olacağız.”dedi.

70 Altın, 55 Gümüş Ve 53 Bronz Olmak Üzere Toplam 178 Madalya

Selçuklu Belediyespor Kulübü’nün bugün 20 farklı branşta faaliyet gösteren ve 16 bin 280 lisanslı sporcusuyla Türk sporuna önemli katkılar sunan büyük bir spor ailesi olduğunu ifade eden Selçuklu Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan,“1.683 aktif sporcumuz kulübümüzü çeşitli organizasyonlarda başarıyla temsil ederken, 243 sporcumuz ay-yıldızlı formayı gururla taşımanın onurunu yaşamaktadır.

2025 yılı içerisinde 14 sporcumuzun ilk kez millî takıma davet edilmesi ise kulübümüz adına ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı olmuştur. Geride bıraktığımız yıl, sporcularımızın azmi, emeği ve inancıyla dolu çok özel bir yıl oldu. Sporcularımız bireysel branşlarda katıldıkları ulusal ve uluslararası organizasyonlarda büyük bir mücadele ortaya koyarak 70 altın, 55 gümüş ve 53 bronz olmak üzere toplam 178 madalya kazandı.” dedi.

Her alanda örnek başarılar

Konya’nın her alanda olduğu gibi sporda da örnek başarı hikâyelerine sahip sporcular yetiştirdiğini ve yetiştirmeye devam ettiğini ifade eden Konya Valisi İbrahim Akın, “Bu başarılar Selçuklu Belediyemizin spora verdiği değerin, gençliğimize duyduğu güvenin ve sisteme çalışmalarla inşa edilen güçlü spor altyapısının somut bir tezahürüdür. Bu büyük başarı hikayesine destek veren Selçuklu Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Pekyatırmacı'ya, spor kulübümüze, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

Selçuklu’nun çok şanslı bir ilçe olduğunu belirten AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı,” İsmail Öksüzler Başkanımızdan başlayarak Adem Esen başkanımızla devam eden spora destek Uğur İbrahim Altay başkanımızla zirveye çıkmıştı. Ahmet Pekyatırmacı başkanımız zirveden daha yükseklere taşımaya devam ediyor. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından başarılı sporcuların ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Program sporcular ile çekilen aile fotoğrafı ile sona buldu.