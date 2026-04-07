Konyaspor yükselişte! Seri 4 maça çıktı

Son 4 maçta yenilgi yaşamadı!

Trendyol Süper Lig'de milli ara sonrası 28. hafta maçları oynandı. Tümosan Konyaspor, zorlu Samsunspor deplasmanında ter döktü. Yeşil-beyazlılar, maçın başında öne geçtiği, ikinci yarıda mağlup duruma düştüğü maçtan 1 puanı kopardı. Müsabakanın genelinde futbol olarak vasatın üzerine çıkamayan Anadolu Kartalı buna karşın yakaladığı fırsatları değerlendirerek kritik maçtan önemli 1 puanla ayrıldı. Yeşil-beyazlıların kalecisi Bahadır Han Güngördü ise son dakikada kurtardığı penaltıyla alınan puanda önemli bir pay sahibi oldu. Süper Lig’de kaybetmeme serisini 4’e çıkaran Konyaspor, 28. haftayı bir sıra yükselerek 31 puanla on birinci sırada kapattı ve düşme hattıyla puan farkını da 8’e çıkardı.

Galatasaray maçıyla çıkış başladı

KONYASPOR, Teknik Direktör İlhan Palut’un gelişiyle çıkışa geçti. Daha önce de yeşil-beyazlı takımda görev yapan İlhan Palut, imza attıktan sonra stresli günler geçirse de özellikle son 4 haftada topladığı puanlarla ekibimiz rahat bir nefes aldı. Palut’un ilk sınavı Süper Lig’in 21. haftasında oynanan Göztepe maçı oldu. Bu karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrılan Konyaspor’un galibiyet hasreti 11 maça çıktı. Palut yönetimindeki ikinci maçta Alanyaspor’a 2-1 yenilen Konyaspor, bu süreçte zor ve endişeli günler geçirdi. Ancak sonrasında lider Galatasaray karşısında alınan 2-0’lık galibiyet, 12 maçlık galibiyet özlemini sonlandırdı.

Üst üste gelen galibiyetler nefes aldırdı

Bu galibiyetin ardından çıkışa geçen Konyaspor, İlhan Palut yönetiminde oynadığı son 4 karşılaşmada da mağlubiyet yaşamadı. Yeşil-beyazlı ekibimiz, evinde hakem hatalarının yaşandığı maçta Kasımpaşa ile berabere kalırken, deplasmanda Kocaelispor’u 2-1 mağlup etti. Sonrasında sahasında Gençlerbirliği’ni 1-0 yenen Konyaspor huzurlu ve moralli bir milli ara ve Ramazan Bayramı geçirdi. Anadolu Kartalı milli ara sonrasında ise Samsunspor’la 2-2 berabere kaldı. Son 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Konyaspor, 31 puana yükselerek düşme hattından hızla uzaklaştı ve kalan haftalara daha moralli ve özgüvenli giriyor.

Süper Lig’de tansiyon giderek artıyor

Süper Lig’de ise zirve ve düşme hattındaki heyecan ise nefes kesiyor. Haftanın zirve yarışını ilgilendiren ilk maçında lider Galatasaray'ı sahasında 2-1 yenen Trabzonspor, bir maçı eksik olan rakibiyle puan farkını 1'e indirdi. Sarı-kırmızılılar 64 puanda kalırken, Karadeniz ekibi aldığı galibiyetle puanını 63'e yükseltti. 28. haftanın bir diğer zorlu maçında ise zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı son anlarda bulduğu penaltı golüyle 1-0 yendi ve ikinciliğini korudu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, Trabzonspor ile puanını (63) eşitledi. Fenerbahçe de bir maç eksiği bulunan Galatasaray ile puan farkını 1'e indirirken, Beşiktaş ise 52 puanda haftayı kapattı.

Fatih Karagümrük umut tazeledi

Ligde kalma yarışında 18. ve son sıradaki Fatih Karagümrük haftayı 3 puanla kapattı ve kalan 6 maç öncesinde umutlarını tazeledi. Haftayı yenilgiyle kapatan ekipler Eyüpspor 17, Kayserispor ise 16. sırada kendine yer buldu ve düşme hattında yer aldı. Süper Lig'in 28. haftasında üç karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Beş karşılaşmayı ev sahibi, bir maçı ise konuk takım kazandı. Ligdeki 9 mücadelede 20 gol atıldı.