  • Melih İbrahimoğlu'ndan gerginlikle ilgili açıklama

Melih İbrahimoğlu'ndan gerginlikle ilgili açıklama

Melih İbrahimoğlu ile Deniz Türüç, Samsun maçında bir pozisyon sonrası ufak bir gerginlik yaşamıştı. Konuyla ilgili konuşan Melih İbrahimoğlu, 'Abi-kardeş arasında olabilecek şeyler. Maçtan sonra da konuştuk ve barıştık zaten' dedi

Melih İbrahimoğlu'ndan gerginlikle ilgili açıklama
Haber Merkezi
  • Melih İbrahimoğlu, maç içindeki gerginliği "adrenalin yükselmesi" ve "abi-kardeş arasında olabilecek normal bir durum" olarak açıkladı.
  • İbrahimoğlu, olayın maçtan sonra konuşularak tatlıya bağlandığını ve Deniz Türüç ile barıştıklarını belirtti.
  • Genç oyuncu, tecrübeli Deniz Türüç'ün istekli olduğunu ve kendileri gibi gençlere yol gösterebileceğini vurguladı.

Samsunspor-Tümosan Konyaspor maçının ikinci devresinde Melih İbrahimoğlu ile Deniz Türüç, bir pozisyon sonrası ufak bir gerginlik yaşamıştı. Konuyla ilgili konuşan Melih İbrahimoğlu, “Abi-kardeş arasında olabilecek şeyler. Maçtan sonra da konuştuk ve barıştık zaten” diye konuştu.

Melih İbrahimoğlu, maçın ardından konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Maç içinde adrenalinler yükselebiliyor. Baskı yapmıştık ve arkasındaydım ben de. Maç içinde bunlar olabiliyor, normal durumlar. Deniz abimiz de istekli ve tecrübeli. Bizler daha genciz ve bizlere yol gösterebilir. Abi-kardeş arasında olabilecek şeyler. Çok büyütülecek bir şey değil. Maçtan sonra da konuştuk ve barıştık zaten. Bir sıkıntı yok” ifadelerine yer verdi. 

