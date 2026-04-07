Konyaspor’da o sorunun cevabı belli oldu

Tümosan Konayspor’da merakla beklenen yeni sezon planlamasının tarihi netlik kazandı. Yeşil-beyazlı kulübün Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı, Fatih Karagümrük maçı sonrasında yeni sezon planlaması için teknik patron İlhan Palut ile bir toplantı yapacaklarını açıkladı. Samsunspor deplasmanında yaptığı açıklamada konuyla ilgili açıklama yapan Küçükbakırcı, “Fatih Karagümrük maçından sonra hocamızla bir toplantı yapıp gelecek sezonun planlamasına başlayacağız” diye konuştu. Yönetim ve Teknik Direktör İlhan Palut arasında bir toplantı yapılacak ve gelecek sezonun yol haritası çizilecek.