84 kuşağı 42 yıl sonra Konya'da buluştu

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri (Harita Mühendisliği) Bölümü'nün 1984 girişli öğrencileri, 42 yıl aradan sonra Konya'da bir araya geldi.

4 Nisan 2026’da gerçekleştirilen program kapsamında katılımcılar kahvaltı ve tanışma toplantısında buluştu, ardından vefat eden arkadaşları Recep Vadi, Nejat Gezginci ve Barbaros Hayrettin Tosun’u kabirleri başında dualarla andı.

 Eski okul binası ziyaret edilerek hatıralar tazelendi, şehir gezisi ve geleneksel Konya pilavı ikramıyla program tamamlandı. 

Buluşmada, geçmişte çıkarılamayan okul yıllığının hazırlanmasına karar verilirken, bir sonraki organizasyonun Ankara’da ailelerin katılımıyla yapılması planlandı. Toplantının ana mesajı ise Cemil Meriç’in birlik ve değer vurgusu oldu.

