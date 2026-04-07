Konya'nın dev tesisinde geri sayım!

Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya'ya kazandırılacak olan merkezle birlikte olimpiyatlara sporcu yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Spora ve gençliğe yatırımı her zaman önceleyen Selçuklu'da Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’ndeki çalışmalarda sona gelindi. Tesisin tamamlanması ile spor camiasına çok önemli bir altyapı kaynağı sağlanacak.

A Milliler, Macaristan'ı ağırlıyor
Bu Habere de Bak
A Milliler, Macaristan'ı ağırlıyor

“En önemli hedefimiz olimpiyatlara sporcu yetiştirmek”

Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’ndeki çalışmalarda sona doğru yaklaştıklarını belirten Pekyatırmacı, inşaat faaliyetleri tamamlanmak üzereolduğunu iafade ederek çevreyle ilgili çalışmaları da en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

“Konya’mızı değil ülkemizi temsil ediyoruz”

Ahmet Pekyatırmacı, 15 bin üzerinde lisanslı sporcu ve 200’ün üzerindeki milli sporcuların sadece Konya’yı değil Türkiye'yi temsil ettiklerini vurguladı.

Merkezin tamamlanmasıyla birlikte hem lisanslı sporcu sayısının hem de spor okullarında eğitim gören gençlerin sayısını artırarak olimpiyatlara sporcu gönderilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Konyaspor'un kaptanı: Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin
Bu Habere de Bak
Konyaspor’un kaptanı: Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin

Türkiye'ye Örnek Bir Bina

Sporcu merkezi olarak söz konusu binanın LEED sertifikalı olması Türkiye'ye örnek niteliği taşıyor.  Binanın çatısında bulunan güneş enerjisi sistemleri, enerji ihtiyacının yüzde 80'ini kendi sisteminden karşılıyor.  Lavabolardan ve duşlardan kullanılan suların arıtma sistemiyle, gri su sistemiyle geri dönüştürülmesi sayesinde hem yeşil alanların sulanmasında hem de rezervuarlarda kullanarak atık üretmeyen, kendi enerjisini kendisi üreten, çevreci, yeşil bir binayı üretiliyor.

Başkan Pekyatırmacı, merkezde bulunan alanların sporculara sağladı imkanlardan şu sözlerle bahsetti:

23 bin 514 metrekare bina alanı ve 15 bin 630 metrekare açık saha alanı bulunan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nde, 2 adet yüzme havuzu, hentbol ölçeğinde kapalı spor salonu, karate, judo, cimnastik, masa tenisi, güreş, satranç, tekvando, wushu, kickboks ve okçuluk branşlarına uygun spor salonları, fitness salonu, FİFA standartlarına uygun futbol sahası, Dünya Atletizm Birliği standartlarına uygun atletizm pisti, spor müzesi, spor mağazası, seminer salonu, VIP odası, kafeterya, idari birimler ve diğer ihtiyaç alanları yer alacak. Merkezde, 18 farklı spor branşında aynı anda 680, 1 günde ise toplam 3 bin 360 sporcunun spor yapma imkanı olacak. Türkiye’nin ilk Yeşil Sertifikalı (LEED) Sporcu Yetiştirme Merkezi olma özelliğini de taşıyacak olan merkez kendi enerjisinin yüzde 80’ini çatısında kurulacak olan güneş enerjisi panellerinden elde edecek.

Konyaspor yükselişte! Seri 4 maça çıktı
Konyaspor yükselişte! Seri 4 maça çıktı
Haberi Görüntüle
Türk voleybolu, 26. kupaya çok yakın!
Türk voleybolu, 26. kupaya çok yakın!
Haberi Görüntüle
Bakmadan Geçme

Tohumun geleceği Konya'da şekilleniyor
Tohumun geleceği Konya’da şekilleniyor
Konya dahil 6 ilde nakliye çetesi çökertildi
Konya dahil 6 ilde nakliye çetesi çökertildi
Selçuklu'nun yıldızları ödüllendirildi
Selçuklu’nun yıldızları ödüllendirildi
Konyaspor yükselişte! Seri 4 maça çıktı
Konyaspor yükselişte! Seri 4 maça çıktı
Konyaspor'da o sorunun cevabı belli oldu
Konyaspor’da o sorunun cevabı belli oldu
Konya'da baş ağrısıyla gitti, felç geçirdiği ortaya çıktı
Konya'da baş ağrısıyla gitti, felç geçirdiği ortaya çıktı