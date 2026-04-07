Konya'nın dev tesisinde geri sayım!

Spora ve gençliğe yatırımı her zaman önceleyen Selçuklu'da Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’ndeki çalışmalarda sona gelindi. Tesisin tamamlanması ile spor camiasına çok önemli bir altyapı kaynağı sağlanacak.

“En önemli hedefimiz olimpiyatlara sporcu yetiştirmek”

Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’ndeki çalışmalarda sona doğru yaklaştıklarını belirten Pekyatırmacı, inşaat faaliyetleri tamamlanmak üzereolduğunu iafade ederek çevreyle ilgili çalışmaları da en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

“Konya’mızı değil ülkemizi temsil ediyoruz”

Ahmet Pekyatırmacı, 15 bin üzerinde lisanslı sporcu ve 200’ün üzerindeki milli sporcuların sadece Konya’yı değil Türkiye'yi temsil ettiklerini vurguladı.

Merkezin tamamlanmasıyla birlikte hem lisanslı sporcu sayısının hem de spor okullarında eğitim gören gençlerin sayısını artırarak olimpiyatlara sporcu gönderilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Türkiye'ye Örnek Bir Bina

Sporcu merkezi olarak söz konusu binanın LEED sertifikalı olması Türkiye'ye örnek niteliği taşıyor. Binanın çatısında bulunan güneş enerjisi sistemleri, enerji ihtiyacının yüzde 80'ini kendi sisteminden karşılıyor. Lavabolardan ve duşlardan kullanılan suların arıtma sistemiyle, gri su sistemiyle geri dönüştürülmesi sayesinde hem yeşil alanların sulanmasında hem de rezervuarlarda kullanarak atık üretmeyen, kendi enerjisini kendisi üreten, çevreci, yeşil bir binayı üretiliyor.

Başkan Pekyatırmacı, merkezde bulunan alanların sporculara sağladı imkanlardan şu sözlerle bahsetti: