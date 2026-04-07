Konyaspor'un kaptanı: Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin

Konyaspor'un takım kaptanı Adil Demirbağ, Samsunspor maçında alınan 1 puan memnum verici olduğunu söyleyerek, 'Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin' dedi

  • Konyaspor kaptanı Adil Demirbağ, Samsunspor maçından alınan 1 puanın memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin" dedi.
  • Demirbağ, Samsunspor maçında hem talihli bir gol attıklarını hem de talihsiz bir gol yediklerini, ancak iyi mücadele ettiklerini vurguladı.
  • Kaptan, gelecek hafta pazar günü Fatih Karagümrük ile oynayacakları maçtan galibiyetle ayrılarak alt sıralardan kopmayı hedeflediklerini belirtti.

Konyaspor’un takım kaptanı Adil Demirbağ, Samsunspor maçında alınan 1 puan memnum verici olduğunu söyledi. Yeşil-beyazlı stoper, Samsunspor karşılaşmasında galibiyeti hedeflediklerini ancak beraberliğin kötü sonuç olmadığını belirtti. Demirbağ, “Samsunspor maçında hem talihli bir gol attık, hem de talihsiz bir gol yedik. İyi mücadele ettik. Kazanmak için oynadık. ‘Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin’ denir. Buradan 1 puan aldık. Gelecek hafta Fatih Karagümrük ile oynayacağız. Taraftarlarımızın desteği ile pazar günkü maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bu maçta alacağımız galibiyetle alt sıralardan tamamen kopmak istiyoruz” diye konuştu.

