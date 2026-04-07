Konyaspor'un kaptanı: Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin

Konyaspor’un takım kaptanı Adil Demirbağ, Samsunspor maçında alınan 1 puan memnum verici olduğunu söyledi. Yeşil-beyazlı stoper, Samsunspor karşılaşmasında galibiyeti hedeflediklerini ancak beraberliğin kötü sonuç olmadığını belirtti. Demirbağ, “Samsunspor maçında hem talihli bir gol attık, hem de talihsiz bir gol yedik. İyi mücadele ettik. Kazanmak için oynadık. ‘Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin’ denir. Buradan 1 puan aldık. Gelecek hafta Fatih Karagümrük ile oynayacağız. Taraftarlarımızın desteği ile pazar günkü maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bu maçta alacağımız galibiyetle alt sıralardan tamamen kopmak istiyoruz” diye konuştu.