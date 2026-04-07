A Milliler, Macaristan'ı ağırlıyor
A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'ndaki beşinci maçında Macaristan'ı ağırlayacak. Aksaray Hasan Dağı Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada, Kosova'dan Genc Bujupi-Getoar Bujupi hakem ikilisi düdük çalacak.
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Aslı İskit Çalışkan (Craiova), Beyzanur Türkyılmaz, Büşra Işıkhan, Zeynepnur Kendirci (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Bilgenur Öztürk Yıldırım, Dönegül Bozdoğan, Sude Karademir (Yurdum), Ceylan Aydemir, Edanur Burhan, Gülcan Tügel, Nurceren Akgün Göktepe, Reyhan Kaya, Yağmur Bembeyaz (Armada Praxis Yalıkavak), Seval Bozova, Nil Şengöçen, Selen Akalın, Yağmur Özler (Üsküdar Belediyespor), Sude Naz Dağ (Göztepe). Milli takım, EHF Avrupa Kupası'ndaki 6. maçını 12 Nisan'da Danimarka ile deplasmanda oynayacak.