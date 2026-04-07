Göztepe ile Galatasaray, 64. kez kozlarını paylaşacak

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray yarın saat 20.00'de deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Göztepe ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 63 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 38 kez rakibini mağlup ederken, Göz-Göz ise 12 defa sahadan 3 puanla ayrıldı. 13 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın 102 golüne, İzmir temsilcisi 46 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 3-1'lik skorla kazandı.

En son 1980 yılında berabere bitti

Göztepe ile Galatasaray arasında oynanan son maçlar berabere sona ermedi. İki takım arasında son olarak 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da yapılan mücadele 1-1 tamamlanırken, daha sonra oynanan 21 müsabakada Aslan 19 kez kazandı, Göz-Göz ise 2 defa galibiyet sevinci yaşadı.

Son 10 maçta Galatasaray üstün

İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmada İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Tümü Süper Lig'de oynanan müsabakalarda Galatasaray üst üste 8, toplamda 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf olurken, Göztepe ise 1 kez kazandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov bugüne kadar 3. kez rakip oldu. Geride kalan 3 müsabakayı da kazanan Buruk'un ekibi oldu.