Süper Lig'de düşme hattı alev alev

Basketbol Süper Ligi'ne tutunma mücadelesinde son 5 haftaya giriliyor

Süper Lig'de düşme hattı alev alev
Normal sezonda son 5 haftaya girilen ve ilk 8 takımın büyük ölçüde belli olduğu Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi son haftalarda büyük heyecana sahne olacak. Türk Telekom'un BKT Avrupa Kupası maçı nedeniyle ertelenen Türk Telekom-Safiport Erokspor karşılaşması dışında tamamlanan 25. hafta müsabakalarının ardından Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'in önünde averajla lider durumda bulunuyor. Play-off oynayacak ilk 8 takımın büyük ölçüde belli olduğu ligde ilk 2 sıra dışında Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor, Anadolu Efes, Türk Telekom, Galatasaray MCT Technic ve Safiport Erokspor, son 5 haftaya play-off barajında girdi.

Düşme hattında büyük heyecan

Büyükçekmece Basketbol'un 4 galibiyetle son sırada yer aldığı ligde 5 galibiyeti bulunan Karşıyaka, son 5 haftaya düşme hattında girdi. Bu iki ekip, 11 Nisan Cumartesi günü İzmir'de karşılaşacak. Ligde 1986-1987 ve 2014-2015 sezonlarında şampiyonluğa ulaşan Karşıyaka'nın kalan maçlarında sadece galibiyet alması yetmeyecek. İzmir temsilcisi, bu süreçte rakiplerinin de hata yapmasını beklemek zorunda. Düşme hattının hemen üzerinde bulunan Bursaspor ve Aliağa Petkimspor'un yedişer, Glint Manisa Basket'in 8 ve Mersin Spor'un 9 galibiyeti bulunuyor. Bu ekiplerin kalan maçları şöyle:

A Milliler ilk galibiyetini almak istiyor
Bu Habere de Bak
A Milliler ilk galibiyetini almak istiyor

*Mersin Spor: Safiport Erokspor (D), Bursaspor Basketbol, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (D), Anadolu Efes, Trabzonspor (D)

*Manisa Basket: Bahçeşehir Koleji (D), TOFAŞ, Aliağa Petkimspor (D), Galatasaray MCT Technic (D), Türk Telekom

*Aliağa Petkimspor: Trabzonspor (D), Glint Manisa Basket, Beşiktaş GAİN (D), Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ (D)

*Bursaspor Basketbol: Türk Telekom, Mersin Spor (D), Onvo Büyükçekmece Basketbol, Safiport Erokspor (D), Karşıyaka (D)

*Karşıyaka: Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji (D), Safiport Erokspor, TOFAŞ (D), Bursaspor Basketbol

A Milliler, Macaristan'ı ağırlıyor
Bu Habere de Bak
A Milliler, Macaristan'ı ağırlıyor

*Büyükçekmece Basketbol: Karşıyaka (D), Safiport Erokspor, Bursaspor Basketbol (D), Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Anadolu Efes (D).

Tohumun geleceği Konya'da şekilleniyor
Tohumun geleceği Konya’da şekilleniyor
Konya dahil 6 ilde nakliye çetesi çökertildi
Konya dahil 6 ilde nakliye çetesi çökertildi
Selçuklu'nun yıldızları ödüllendirildi
Selçuklu’nun yıldızları ödüllendirildi
Konyaspor yükselişte! Seri 4 maça çıktı
Konyaspor yükselişte! Seri 4 maça çıktı
Konyaspor'da o sorunun cevabı belli oldu
Konyaspor’da o sorunun cevabı belli oldu
Konya'da baş ağrısıyla gitti, felç geçirdiği ortaya çıktı
Konya'da baş ağrısıyla gitti, felç geçirdiği ortaya çıktı