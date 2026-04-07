A Milliler ilk galibiyetini almak istiyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın İspanyol Başantrenörü David Ginesta Montes, 2026 EHF Avrupa Kupası gibi turnuvalarda çok yeni olduklarını belirterek, "Bu tür platformlara henüz yeni yeni adımlar atıyoruz. Hedefimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak" dedi. A Milliler, yarın 5. maçında Macaristan ile karşılaşacak. Aksaray Hasan Dağı Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Türkiye, dörderli 2 grupta ilk 2 sırayı alan takımların yarı finale yükseleceği Avrupa Kupası'nda çıktığı 4 maçı da kaybetti. Başantrenör David Ginesta Montes, Macaristan ile karşılaşacakları müsabakanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Takımındaki motivasyonun çok yüksek olduğuna dikkati çeken Montes, "Milli takımda iyi bir ortam var. Çok iyi bir ekip kurduk ve iyi dostluklar geliştirdik. Bu da bizim için çok kıymetli. Macaristan ve Danimarka çok başarılı ve sert takımlar. Her iki takım da son oynanan şampiyonada çeyrek final oynadı. Sürekli bu tarz turnuvalarda oynuyorlar. 2026 EHF Avrupa Kupası gibi turnuvalarda çok yeniyiz, bu tür platformlara henüz yeni yeni adımlar atıyoruz. Hedefimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak. Oyun ve performans olarak maçta ne yapacağımızı bilmiyorum ama şundan eminim, biz en iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.