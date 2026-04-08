Konya'da göz kamaştıran manzara

Haberin Özeti • Leyleklerin göç yolculuğunda önemli bir durak olan Konya'nın Ilgın ilçesi, bu yüzlerce kuşu ağırlıyor.

• Leylek sürüleri, günün ilk ışıklarıyla gökyüzünde süzülüp akşam Ilgın’daki tarım arazilerine inerek dinleniyor ve enerji topluyor.

Leyleklerin göç yolculuğunda önemli duraklardan biri olan Konya her yıl olduğu gibi bu yılda yüzlerce leyleğe ev sahipliği yapıyor.

Konya'nın Ilgın İlçesi leyleklerin önemli duraklarından biri. Günün ilk ışıklarıyla gökyüzünde süzülen leylek sürüleri, akşam saatlerinde dinlenmek ve enerji toplamak amacıyla Ilgın’daki tarım arazilerine iniş yapıyor.