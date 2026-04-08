Konya'da göz kamaştıran manzara
Konya, baharın müjdecisi yüzlerce leylekle birlikte görsel bir şölen sunuyor.
Haberin Özeti
- • Leyleklerin göç yolculuğunda önemli bir durak olan Konya'nın Ilgın ilçesi, bu yüzlerce kuşu ağırlıyor.
- • Leylek sürüleri, günün ilk ışıklarıyla gökyüzünde süzülüp akşam Ilgın’daki tarım arazilerine inerek dinleniyor ve enerji topluyor.
Baharın müjdecisi olarak kabul edilen leylekler Konya'da göz kamaştırıcı bir manzara sunuyor.
Leyleklerin göç yolculuğunda önemli duraklardan biri olan Konya her yıl olduğu gibi bu yılda yüzlerce leyleğe ev sahipliği yapıyor.
Konya'nın Ilgın İlçesi leyleklerin önemli duraklarından biri. Günün ilk ışıklarıyla gökyüzünde süzülen leylek sürüleri, akşam saatlerinde dinlenmek ve enerji toplamak amacıyla Ilgın’daki tarım arazilerine iniş yapıyor.
Sıkça Sorulan Sorular
1. LEYLEKLER GÖÇ EDERKEN HANGİ ÜLKELERİ KULLANIR?
Leylekler, Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında göç eden kuş türlerinden biridir. Türkiye leylekler için önemli bir geçiş noktasıdır ve her yıl binlerce leylek göç ederken Türkiye rotasını kullanır.
Doğu Rotası, Türkiye, Ortadoğu ülkeleri (Suriye, Lübnan, İsrail) ve Mısır üzerinden Orta ve Güney Afrika’ya inerken Batı Rotası; Almanya, Fransa, İspanya, Cebelitarık Boğazı üzerinden Batı Afrika’ya ulaşır.
.